«МЕЖДУНАРОДНОМУ ФОНДУ «АПСНЫ» ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ

Фонд реализует девять постоянных программ: «Мать и дитя», «Будущее», «Помощь школьникам», «Здоровье», «Спорт», «Долгожители», «Театр и дети», «Новые технологии» и «Академия».

Сегодня в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» состоялось торжественное собрание, посвященное пятилетию Фонда, в котором участвовали учредители фонда, руководители благотворительных проектов фонда, а также представители организаций, которым фонд «Апсны» оказывает всяческую поддержку.

Фонд «Апсны» активно сотрудничает с другими благотворительными фондами, и в первую очередь с «Ашана» и «Кьараз».

За пять лет помощь фонда получили 5 492 человека и 94 организации.

Общие расходы фонда за 5 лет составили 55 624 644 руб. При этом 32% средств было направлено на проект «Мать и дитя», 25% - на проект «Здоровье», еще 25% - на благотворительность вне проектов фонда.

«Общественная организация «Международный фонд «Апсны» создана, чтобы помогать нуждающимся и попытаться решить хотя бы часть проблем, с которыми сталкивается абхазское общество. За пять лет сделано немало. Оказана помощь сотням малоимущим. Около 4 000 новорожденных Абхазии получили от нас подарки в рамках проекта «Мать и дитя. 20 детей с диагнозом ДЦП были прооперированы и получили необходимое лечение. В рамках девяти постоянных проектов мы создавали компьютерные классы, помогали школьникам, лечили больных, приобщали детей к культуре и истории своей страны, патриотизму и любви к Родине.

Самой лучшей наградой за нашу работу являются счастливые улыбки на детских лицах», - отметил председатель фонда Сенер Гогуа.

Проект «Апеипш» («Будущее») относится к числу постоянных проектов фонда; он нацелен на поддержку многодетных малоимущих семей. Нуждающимся оказывается материальная помощь в виде необходимой каждой отдельной семье бытовой техники, предметов мебели и пр.

В рамках проекта «Апеипш» помощь фонда «Апсны» получили 246 человек из 29 многодетных малоимущих семей из городов Сухум, Ткуарчал, Очамчира, Гагра, Гал, сёл Джал, Кындыг, Гуп, Баслаху, Атара, Члоу и Кутол – в Очамчырском районе, села Дранда и поселка Агудзера – в Гулрыпшском районе, сел Куланырхуа, Мгудзырхуа, Дурипш и Блабырхуа – в Гудаутском районе, поселков Бзыпта и Гечрыпш – в Гагрском районе.

В рамках проекта «Мать и дитя» («Ани амаалыки») семье, имеющей ребенка возрастом до шести месяцев, фонд «Апсны» предоставляет материальную поддержку в виде специальных предметов и косметических средств для младенцев и их мам.

Всего, за 5 лет материнский пакет «Ани амаалыки» получили 3 670 малышей.

По проекту «Агуразра» школьникам из малоимущих семей выделяется денежная сумма на приобретение одежды и канцтоваров для школы. Список участников проекта определяется путем обработки заявлений, поступивших от малоимущих семей, в которых растут дети школьного возраста. Проект осуществляется в начале учебного года с 2016 г. 182 школьника были полностью подготовлены к школе, одеты и обеспечены канцтоварами.

Проект «Агуамч» («Спорт») направлен на оказание помощи в приобретении спортивного инвентаря для спортивных залов, открытых площадок общеобразовательных школ и других детских спортивных учреждений республики. Это - футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, теннисные столы, футбольные ворота, баскетбольные кольца, спортивная форма, аксессуары и т.д..

Проект работает с июня 2016 года в школах сел Гуп, Члоу, Мыку Очамчирского района, Лдзаа Гагрского района. В рамках проекта фонд помог средней школе № 1 г. Гудауты, школе № 1 г. Гал и школе №4 г. Очамчыра с приобретением спортивного инвентаря, а футбольному клубу «Самурзакан» купили новую спортивную форму

К чемпионату мира по футболу по версии CONIFA в 2016 году фонд приобрел 44 комплекта спортивной формы, изготовленной по специальному заказу для национальной сборной Абхазии по футболу.

В рамках проекта фонда «Адырра чыц» («Новые технологии») компьютерной и другой оргтехникой были обеспечены Сухумская районная библиотека, Гуманитарно-промышленный колледж г. Ткуарчал, Администрация Ткуарчальского района, Республиканский реабилитационный центр, Школа Галского района, Администрация Гудаутского района, Администрация с. Члоу, школа с. Маркул Очамчырского района, Реабилитационный центр г. Гал, школа № 8 г. Сухум, детский сад «Адзыхь» и школа-интернат в г. Очамчира, Абхазский Государственный драмтеатр и Абхазский Институт гуманитарных исследований.

540 школьников из разных районов Абхазии получили возможность бесплатно побывать в Абхазском драмтеатре на репертуарных спектаклях в рамках постоянного проекта «Атеатри ахучкуеи» («Театр и дети»). Дети увидели такие постановки театра, как «Человек, который свел с ума короля», «Симра», «Махаджиры». Районные представители фонда обеспечивают организованный приезд детей в столицу, где для них готовится культурная программа, включающая в себя посещение театра и других объектов культурного назначения, а также экскурсию по городу.

В рамках постоянного проекта «Агуабзиара» («Зздоровье») 600 детей смогли пройти обследование и консультации, а 20 детей с диагнозом ДЦП были прооперированы.

Благодаря проекту фонда регулярно оказывается значительная финансовая и иная поддержка 6 детским реабилитационным центрам Абхазии. В рамках проекта «Агубзиара» была создана Рабочая группа по проблемам ДЦП, деятельность которой началась с привлечения специалистов для исследования причин высокой статистики данного заболевания в Абхазии, проведены конференции и семинары по проблематике ДЦП.

При финансовой поддержке «Международного фонда Апсны», а также партнера КБФ «Ашана» ежегодно в Абхазию приезжает группа детских врачей (невролог, реабилитолог, ортопед-травматолог), специалистов мирового уровня из Армении. Всего было организованно 7 визитов детских врачей из Еревана, проконсультированы 600 детей - подопечных шести детских реабилитационных центров Абхазии.

В 2019 году Детской республиканской больнице фонд «Апсны» переда в дар дорогостоящее современное оборудование и инструменты для операционного зала. Теперь проведение некоторых операций с диагнозом ДЦП стало возможным в Абхазии.

Фонд «Апсны» организовал для детских реабилитационных центров Сухума, Ткуарчала, Гудауты и Гала покупку бытовой и медицинской техники, спортивных тренажеров, инвалидных колясок, сплит-систем, мебели. Фонд регулярно организует для особенных детей различные развлекательные мероприятия, новогодние представления, дарит детям подарки.

17 инвалидных колясок были переданы подопечным «Ассоциации Инва-Содействие». Данная помощь стала возможной благодаря совместным усилиями фонда «Апсны» АИС и пожертвованию гражданина Швейцарии Манфреда Петрича.

Благодаря поддержке фонда «Апсны» проведено около десяти круглых столов, конференций и международных форумов по социально-экономической проблематике и развитию международных связей, а представители разных ведомств и общественных активистов осуществили десятки международных визитов и контактов.

4 долгожителя являются подопечными проекта «Акуранцыра» («Ддолголетие»). Первой участницей проекта «Акуранцыра» стала одна из самых старых жителей нашей планеты, 116-летняя Думава Нуца Константиновна из с. Мыку Очамчырского раойна. «Международный фонд Апсны» подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса на регистрацию Думава Нуцы Константиновны как самого пожилого жителя земли.

Второй участник проекта Дочия Илья Сулейманович из с. Бабушара Гулрыпшского района отпраздновал свое 100-летие вместе с «Международным фондом Апсны».

Проект «Акуранцыра» также посетил 105-летнюю Тину Качовну Бебия в с. Хуап Гудаутского района.

Учредители фонда поблагодарили всех партнеров по благотворительной работе, в частности ООО «Биофарма» из Ростова-на-Дону, а также генеральных спонсоров фонда «Апсны» - предприятия «АбхазМорПром» и «ИМПРО» и др.

Общественная организация «Международный фонд Апсны» зарегистрирована 12 февраля 2015 года. Её учредителями являются Сонер Гогуа, Даур Аршба, Слава Сакания, Октай Чкотуа, Максим Гвинджия, Асида Инапшба, Сырма Ашуба, Роин Агрба, Беслан Квициния, Астамур Логуа, Юлия Гумба, Беслан Кварчия, Эркан Кутарба.

Цель организации - содействие объединению абхазского народа, подготовка и реализация проектов по решению демографических, социальных, культурных и других вопросов, создание благоприятных условий для участия представителей абхазской диаспоры в социально-экономической жизни Абхазии. Фонд «Апсны» занимается благотворительной деятельностью.