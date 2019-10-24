ТПП АБХАЗИИ ПРЕЗЕНТОВАЛА КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ 2020

Каталог предприятий – это огромный ресурс по размещению субъектов экономики, разного рода услуг и рекламы товаров. В нем можно найти нужное вам предприятие, уточнить ключевую информацию о нем, узнать не только адрес, но и вид деятельности, а также необходимые контакты. Именно поэтому каталог пользуется большим спросом не только внутри страны, но и за ее пределами, подтверждением чему являются многочисленные просьбы выслать каталог в Российскую Федерацию.

Сухум. 21 февраля 2020. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия издала 12-й по счету каталог предприятий. На презентацию издания, которая проходила в ресторане «Ерцаху», были приглашены предприниматели и депутаты Народного Собрания, госчиновники и представители общественности, журналисты.

Подготовка и выпуск этого ежегодного делового издания всегда бывают нелегкими. Из года в год появляется все больше новых предприятий, компаний, производств, и это все находит отражение в Каталоге. Таким образом, издание постоянно обновляется, а также тщательно модерируется. В этом году Каталог посвящен инвестиционной деятельности в Абхазии.

Любая страна, независимо от своего статуса и финансового положения, стремится к повышению инвестиционной привлекательности. Республика Абхазия так же старается не оставаться в стороне от мировых тенденций, понимая, что инвестиции играют важную роль в формировании капитала, темпах экономического развития, уровне благосостояния страны. Именно поэтому Торгово-промышленная палата решила посвятить Каталог 2020 столь важной теме.

В это красочное издание объемом в 272 страницы вошла информация о 1300 предприятиях, фирмах, организациях и индивидуальных предпринимателях республики. Некоторые из них были представлены на презентации своей экологически чистой продукцией – медом (РУП «Абхазмед»), вареньем и джемами (ООО «Абхазские сады»), которые прекрасно сочетались с вкусными блинами.

Выступая перед участниками и гостями презентации президент ТПП Тамила Мерцхулава напомнила, что идея начать издавать такой каталог принадлежала основателю и первому президенту палату Геннадию Леонидовичу Гагулия. Еще 12 лет назад он понимал, что придет время, когда такое издание будет крайне необходимо предпринимателям и работающим в сфере экономики людям. И сегодня именно Каталог позволяет получить информацию о предприятиях и организациях республики.

«Тема инвестиций актуальна на протяжении всех послевоенных 26 лет. На разных мероприятиях мы очень часто говорим об уникальных возможностях для инвестирования в Абхазию, начиная с выгодного географического расположения, развивающегося туризма, транспортно-энергетической сферы, природно-ресурсной базы и многого другого. В активизации инвестиционного процесса важную роль играют государственные органы власти и управления, реализовывающие меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности республики. Определённая работа в этом направлении уже проделана, в частности принят закон "Об инвестиционной деятлеьности", создано Инвестагентство при Министерстве экономики», – сказала Тамила Мерцхулава.

Она считает, что инвестиции – это не только создание рабочих мест, но и серьезные поступление налогов в бюджет. В тоже время отсутствие инвестиционного бума в Абхазии связано с недостаточной работой в этом направлении.

«Необходимо совместными усилиями сосредоточиться на формировании безопасного и благоприятного делового климата, развитии бизнеса и конкуренции, защите прав инвесторов, доступном кредитовании малого и среднего бизнеса, участии его в инвестиционных проектах. Только в таком случае, бизнес в Абхазии для инвесторов может стать очень перспективным», – отметила Тамила Мерцхулава.

По ее мнению, государству необходимо уделить особое внимание национальным инвесторам, которые в состоянии финансировать серьезные проекты у себя на родине.

«В кратчайшие сроки нужно открыть двери в Абхазию для инвестора, создать ему все условия для комфортной работы на нашем рынке, чтобы он мог не только сам зарабатывать, но и способствовал улучшению экономического состояния нашей республики. Торгово-промышленная палата призвана отстаивать интересы предпринимателей и инвесторов в том числе. Поэтому мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия по защите представителей бизнеса», – констатировала президент ТПП.

Выступивший затем замминистра экономики, директор Инвестиционного агентства Саид Гулария так же отметил важность такого издания.

«Инвестирование – это комплексный процесс, в котором задействованы многие структуры. Да, у нас есть проблемы в развитии этого направления, но все это решаемо», - считает Гулария.

По мнению председателя Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанга Пипия, издание Каталога стало хорошей традицией для торгово-промышленной палаты.

«Инвестирование – это тот мост, который стал связующим звеном экономики Абхазии с экономиками мира. Сегодня у нас есть инвесторы из стран, которые нас пока не признали. И это очень хорошо, что ТПП пропагандирует наших предпринимателей и предоставляет им возможность выхода на зарубежные рынки», - констатировал Пипия.

По уже давно сложившейся традиции не обошлось и без наград. «За формирование положительного инвестиционного имиджа» руководство Торгово-промышленной палаты наградило своими дипломами и серебряными медалями ООО «Кындыг-агро», ООО «Абхазские сады», отель «Гранд-Афон» и ООО «Аваи-Агро».

«За многолетнее сотрудничество с Торгово-промышленной палатой» объявлена благодарность и вручены сертификаты с правом размещения рекламы на бесплатной основе в 13-м издании Каталога предприятий 2021 обществам с ограниченной ответственностью – «Абхазпродукт», «Ахра-2006», «Гаруда-экспресс», «Мега-Транс», «Пивоваренный завод «Сухумский», «Позитив», «Север 1» и СП «А-Мобаил».

И для предпринимателей, и для бизнеса СМИ являются серьезными партнерами. Они предоставляют им возможность рассказать о своем потенциале, о реализации различных проектов. Впервые ТПП выразила благодарность за сотрудничество двум телекомпаниям – АГТРК и "Абаза ТВ" – за объективное освещение экономических процессов в республике и создание цикла передач о предпринимателях.

Награды получили тележурналист АГТРК Эсма Джикирба – автор проекта «Настоящее абхазское качество» и генеральный директор телекомпании «Абаза ТВ» Руслан Хашиг.

Презентация проходила в праздничной атмосфере, играла «живая» музыка в исполнении секстета из государственного камерного оркестра, участники церемонии непринужденно общались между собой и с интересом знакомились с содержанием Каталога предприятий 2020.