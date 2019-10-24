ХИБЛА ГЕРЗМАВА ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МАМТ
Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. Героиня древнегреческих мифов Медея появилась в Москве и произвела неизгладимое впечатление на всех, кто ее увидел. Главную роль в знаменитой опере Керубини исполнила звезда мировой сцены певица Хибла Герзмава. В этом году ее сотрудничеству с театром Станиславского и Немировича-Данченко - 25 лет, и артистка нашла, пожалуй, лучший способ отметить дату - выступлением в спектаклях по своему вкусу.
Блистательная, величественная, волевая. Спектакли в честь 25-летия на сцене Хибла Герзмава выбирала сама. "Отелло", "Богема", "Лючия ди Ламмермур". И как кульминация - "Медея".
Декорации на сцене - тетраподы. Волнорезы, которые защищают берега. В жизни они обычно железобетонные, здесь, конечно, бутафория. Но выглядят как многотонные конструкции. Среди них даже всесильные герои древнего мифа кажутся беспомощными перед судьбой и вечностью.
Спеть "Медею" Хибла Герзмава прилетела в Москву из Лондона. Одна из самых востребованных певиц, она выступает на лучших сценах мира. Но хотя бы несколько спектаклей за сезон обязательно дает в МАМТ. Театр, где началась ее звездная карьера, по-прежнему считает своим домом.
"Вдыхает запах театра и знает, что она здесь дома. Это очень важно. Артисту надо иметь свой дом. Как и человеку", - отмечает худрук оперы МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель.
Четверть века - железная дисциплина. Готовиться к выходу на сцену приезжает за три часа. Перед представлением никаких интервью - бережет голос. Распевается за закрытой дверью в любимой гримерной, которую для примы в театре держат всегда свободной.
Все билеты на юбилейные спектакли раскупили за сутки. Несут охапки цветов. Коллеги по театру приготовили певице и ее поклонникам подарок - выставку фотографий Хиблы Герзмавы в лучших ролях. Самая ранняя - Людмила, это в Москве. А вот Дездемона - в Метрополитен-опере. Анна Болейн - в "Ла Скала". Елизавета Валуа - Национальная парижская опера.
"Чем более великий артист, чем более значительный, тем он человечнее и скромнее. На ней никогда не было налета звездности. Абсолютно предана делу. Она работоспособна, и в первую очередь для нее - дело", - отмечает главный дирижер МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов.
Не успели отгреметь праздничные аплодисменты, а певица, верная своему кредо никогда не останавливаться, уже строит планы. Вернуться в октябре на эту сцену в роли Аиды.
https://ren.tv/news/v-rossii/667730-khibla-gerzmava-otmechaet-25-letie-sotrudnichestva-s-mamt
Последнее от
- АСЛАН БЖАНИЯ: «КТО БЫ НИ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ, ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЕГО ЦЕЛЕЙ ДОЛЖНО СТАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ВОЗВРАЩЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА РОДИНУ»
- МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАУЛИ СМЫР ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ
- АСЛАН БЖАНИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В ОДИН ТУР
- АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
- АБХАЗИЯ НАСТАИВАЕТ НА ПОДПИСАНИИ С ГРУЗИЕЙ ДОГОВОРА О НЕВОЗОБНОВЛЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ