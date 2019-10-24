СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ
Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов подвел итоги творческих конкурсов, объявленных в 2019 году.
Церемония награждения победителей состоялась 29 февраля. Победители и лауреаты определялись в трех номинациях: 10 телевидение, 2) пресса, 3) интернет издание, радио, информагентство.
Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг поздравил победителей конкурсов и вручил им дипломы лауреатов и денежные премии.
Конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 г.»
Телевидение:
- первая премия - Мукба Наала за цикл передач «Независимость» (АГТРК);
- вторая премия - Эбжноу Лиана за цикл передач «Биографический салон» (Абаза ТВ);
- третья премия - Котова Марианна за цикл передач «Госстандарт» (Абаза-ТВ);
- третья премия - Бутба Кама за телеочерк «Бессмертные имена» (Гудаутское районное ТВ).
Печать:
- первая премия - Каджая Борис за «Современную басню» (газета «Апсны»);
- вторая премия - Габрия Марина за очерк «Она дошла до Берлина» (газета «Бзыбь»).
Интернет издания, радио, информагентства:
- первая премия - Барганджия Саид за очерк о Марине Эшба «Жизнь в скульптуре» (Сайт Всемирной Абхазо-Абазинской Ассоциации);
- вторая премия - Аршба Низфа за репортаж «Подопечные фонда Киараз» (информагентство «Аиашара»).
Совместный конкурс «Ахьышьтрахь» Союза журналистов и Министерства по репатриации
Телевидение:
- первая премия - Астанда Кецба за телефильм «Выселение» (АГТРК);
- вторая премия - Тхвазба Нона за цикл передач о репатриантах (АГТРК).
Печать:
- первая премия - Когония Элеонора за очерк «Ее тепло хватало всем…» (журнал «Алашара»).
- вторая премия - Джикирба Гугуца за очерк «Путь возвращения соотечественников» (газета «Апсны»).
Радио, интернетиздания, информационные агентства:
- первая премия - Цвижба Асмат за статью «Турецкая формула «сладкой» абхазской истории Сурей Чаха» (SputnikАбхазя).
- вторая премия - Кокоскир Манана за телеочерк «Джын Чурей» («Медиа-Аспект»)
В тот же день состоялась презентация сайта Союза журналистов Абхазии.
Помимо новостной хроники о мероприятиях, проводимых Союзом журналистов, на сайте публикуются материалы информационно-справочного характера: Устав организации, история СЖ РА, положения о творческих конкурсах, законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ в республике.
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