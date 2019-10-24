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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ

Новости Понедельник, 02 марта 2020 15:45
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В 2019 ГОДУ

Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов подвел итоги творческих конкурсов, объявленных в 2019 году.

Церемония награждения победителей состоялась 29 февраля. Победители и лауреаты определялись в трех номинациях: 10 телевидение, 2) пресса, 3) интернет издание, радио, информагентство.

Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг поздравил победителей конкурсов и вручил им дипломы лауреатов и денежные премии.

Конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 г.»

Телевидение:

  • первая премия - Мукба Наала за цикл передач «Независимость» (АГТРК);
  • вторая премия - Эбжноу Лиана за цикл передач «Биографический салон» (Абаза ТВ);
  • третья премия - Котова Марианна за цикл передач «Госстандарт» (Абаза-ТВ);
  • третья премия - Бутба Кама за телеочерк «Бессмертные имена» (Гудаутское районное ТВ).

Печать:

  • первая премия - Каджая Борис за «Современную басню» (газета «Апсны»);
  • вторая премия - Габрия Марина за очерк «Она дошла до Берлина» (газета «Бзыбь»).

Интернет издания, радио, информагентства:

  • первая премия - Барганджия Саид за очерк о Марине Эшба «Жизнь в скульптуре» (Сайт Всемирной Абхазо-Абазинской Ассоциации);
  • вторая премия - Аршба Низфа за репортаж «Подопечные фонда Киараз» (информагентство «Аиашара»).

Совместный конкурс «Ахьышьтрахь» Союза журналистов и Министерства по репатриации

Телевидение:

  • первая премия - Астанда Кецба за телефильм «Выселение» (АГТРК);
  • вторая премия - Тхвазба Нона за цикл передач о репатриантах (АГТРК).

Печать:

  • первая премия - Когония Элеонора за очерк «Ее тепло хватало всем…» (журнал «Алашара»).
  • вторая премия - Джикирба Гугуца за очерк «Путь возвращения соотечественников» (газета «Апсны»).

Радио, интернетиздания, информационные агентства:

  • первая премия - Цвижба Асмат за статью «Турецкая формула «сладкой» абхазской истории Сурей Чаха» (SputnikАбхазя).
  • вторая премия - Кокоскир Манана за телеочерк «Джын Чурей» («Медиа-Аспект»)

В тот же день состоялась презентация сайта Союза журналистов Абхазии.

Помимо новостной хроники о мероприятиях, проводимых Союзом журналистов, на сайте публикуются материалы информационно-справочного характера: Устав организации, история СЖ РА, положения о творческих конкурсах, законодательные акты, регулирующие деятельность СМИ в республике.

 

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 02 марта 2020 16:05

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