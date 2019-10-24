ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АДГУРА АРДЗИНБА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Новости Понедельник, 02 марта 2020 15:54
Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с тем, что кандидат в Президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в Сочи, предвыборные штабы кандидата в Президенты Адгура Ардзинба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями.
«Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья, возвращения в Абхазию и продолжения предвыборной кампании», - отмечается в заявлении предвыборного штаба кандидата в президенты Адгура Ардзинба.
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