ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШТАБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АДГУРА АРДЗИНБА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с тем, что кандидат в Президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в Сочи, предвыборные штабы кандидата в Президенты Адгура Ардзинба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями.

«Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья, возвращения в Абхазию и продолжения предвыборной кампании», - отмечается в заявлении предвыборного штаба кандидата в президенты Адгура Ардзинба.