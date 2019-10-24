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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРОРУ АДГУРУ АГРБА ДАНО ПОРУЧЕНИЕ НАПРАВИТЬ В РФ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ АСЛАНА БЖАНИЯ

Новости Понедельник, 02 марта 2020 17:28
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Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провёл совещание с членами Совета безопасности страны по вопросу госпитализации кандидата в президенты, депутата Парламента Аслана Бжания.

В совещании участвовали спикер парламента Валерий Кварчия, председатель СГБ  Зураб Маргания, генеральный прокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Рауль Смыр, министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия, министр иностранных дел Даур Кове, исполняющий обязанности руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, заместитель секретаря Совета безопасности Рафаил Минджия.

Тамаз Цахнакия сообщил о том, что держит связь с руководством медицинского учреждения г. Сочи. Для контроля ситуации Цахнакия осуществляет контакты с коллегами в Краснодарском крае, в частности, с Краевой клинической больницей № 1 в городе Краснодар, куда планируется транспортировать А.Бжания.

Генеральному прокурору Адгуру Агрба дано поручение незамедлительно направить в Российскую Федерацию сотрудников следственного управления Генпрокуратуры для проведения доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией А.Бжания.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 02 марта 2020 17:35

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