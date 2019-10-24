АЛЕКСАНДР АНКВАБ СООБЩИЛ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ АСЛАНА БЖАНИЯ

Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. К собравшимся в штабе кандидата в президенты Аслана Бжания гражданам обратился руководитель предвыборного штаба Александр Анкваб. Он сообщил, что состояние здоровья Аслана Бжания стабильное.

«Давление стабилизировано. Инсульта нет. Ждут вертолёта санавиации. Будут вывозить в Краснодар», - сказал Александр Анкваб.

Собравшиеся спросили, отравлен ли кандидат. Александр Анкваб ответил, что такую информацию могут дать только врачи.

Он проинформировал, что штабы кандидата будут работать в прежнем режиме, но предвыборные встречи приостановлены.

Напоминаем, что Аслану Бжания стало плохо утром 2 марта, когда он ехал из Сочи на предвыборную встречу в село Алахадзыхь Гагрского района. Его госпитализировали в 8-ую больницу города Сочи.

Об этом сообщает сайт Апсадгьыл-инфо.