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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ СООБЩИЛ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ АСЛАНА БЖАНИЯ

Новости Понедельник, 02 марта 2020 19:00
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Сухум. 2 марта 2020. Абхазия-Информ. К собравшимся в штабе кандидата в президенты Аслана Бжания гражданам обратился руководитель предвыборного штаба Александр Анкваб. Он сообщил, что состояние здоровья Аслана Бжания стабильное.

«Давление стабилизировано. Инсульта нет. Ждут вертолёта санавиации. Будут вывозить в Краснодар», - сказал Александр Анкваб.

Собравшиеся спросили, отравлен ли кандидат. Александр Анкваб ответил, что такую информацию могут дать только врачи. 

Он проинформировал, что штабы кандидата будут работать в прежнем режиме, но предвыборные встречи приостановлены.

Напоминаем, что Аслану Бжания стало плохо утром 2 марта, когда он ехал из Сочи на предвыборную встречу в село Алахадзыхь Гагрского района. Его госпитализировали в 8-ую больницу города Сочи.

Об этом сообщает сайт Апсадгьыл-инфо.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 02 марта 2020 19:03

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