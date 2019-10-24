ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ВАЛЕРИЯ БГАНБА

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Представители оппозиции требуют отставки силовых министров Абхазии и исполняющего обязанности президента Валерия Бганба. С таким требованием они пришли к зданию Администрации Президента сегодня 3 марта. Несколько человек во главе с бывшим вице-президентом Михаилом Логуа встретились с исполняющим обязанности Президента Валерием Бганба и озвучили свое требование.

Собравшиеся выступают за введение парламентского правление до выборов нового президента.

По словам некоторых участников акции протеста, они не доверяют представителям исполнительной власти, опасаются подкупа избирателей на предстоящих президентских выборах. Они не исключают повторного отравления лидера оппозиции, кандидата в президенты Аслана Бжания.

2 марта кандидат в президенты Аслан Бжания почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован в одну из больниц Сочи Вечером 2 марта Бжания на вертолете доставили в больницу в Краснодар.