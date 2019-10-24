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Абхазия Информ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИДЕТ СОВЕЩАНИЕ У СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА С УЧАСТИЕМ И.О. ПРЕЗИДЕНТА ВАЛЕРИЯ БГАНБА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ И ГРУППЫ ДЕПУТАТОВ

Новости Вторник, 03 марта 2020 14:14
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Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. У здания Кабинета министров Абхазии собралось несколько сотен человек, которые требуют отставки министров силового блока, глав районных администраций и председателя ЦИК РА.

Собравшиеся считают, что исполнительные власти используют свой административный ресурс и мешают проведению честной избирательной кампании.

В настоящее время идет совещание у спикера парламента Валерия Кварчия с участием и.о. президента Валерия Бганба, руководителей силовых ведомств и группы депутатов.

Между тем, в избирательном штабе кандидата в президенты Аслана Бжания заявили, что штаб не имеет отношения к протестам у Кабмина.

«Предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания не имеет отношения к происходящему у здания Кабинета министров», - корреспонденту Sputnik Абхазия сказал руководитель предвыборного штаба Бжания Александр Анкваб.

Фото "Апсны.Иахьа"

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2020 14:23

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