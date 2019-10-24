ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РА: НАМ НЕОБХОДИМА ПРАВДИВАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНАХ УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ АСЛАНА БЖАНИЯ

«Мы уже многое пережили вместе. Имеем опыт, который позволяет нам находить в конце концов правильный выход из многих опасных ситуаций. Давайте и в этот раз не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности», - говорится в обращении подписанном секретарем Общественной палаты Гули Кичба.

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ . Общественная палата выступила с обращением к согражданам в связи с резким ухудшением здоровья кандидата в президенты Аслана Бжания осложнением ситуации в республике.

Из-за резкого ухудшения здоровья кандидата в президенты Аслана Бжания ситуация в Абхазии вновь обострилась. В народе ходят разные версии этого ухудшения. Несложно разогреть эту ситуацию до непоправимого взрыва.

Мы уже многое пережили вместе. Имеем опыт, который позволяет нам находить в конце концов правильный выход из многих опасных ситуаций. Давайте и в этот раз не поддаваться чрезмерным эмоциям, опираясь на общее стремление к справедливости и законности.

Нам необходима правдивая объективная информация о причинах ухудшения здоровья Аслана Бжания. Надо дождаться этой информации. Дальнейшие выводы будут сделаны на ее основе.

Мы приветствуем намерения предвыборных штабов временно приостановить их деятельность. Только наши общие усилия помогут привести ситуацию к необходимому равновесию, которое позволяет строить государство на балансе общих интересов, отражающих чаяния всего народа и общества.

Общественная палата желает скорейшего выздоровления Аслану Бжания!

Секретарь Общественной палаты Республики Абхазия Кичба Г.М