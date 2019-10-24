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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ОГРАНИЧИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Вторник, 03 марта 2020 15:55
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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ОГРАНИЧИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. 3 марта в МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Даура Кове с представителями международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, основной темой встречи стало распространение коронавируса нового типа COVID-2019. Глава МИД Абхазии обратился к участникам встречи с просьбой о принятии мер предосторожности для защиты и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Абхазии. В частности, речь шла о возможности отмены рабочих поездок и введении ограничений передвижения для работников неправительственных организаций, а также проведения различных встреч и семинаров.

Даур Кове подчеркнул, что все эти шаги приняты исключительно в связи c распространением нового коронавируса и не имеют никакого политического контекста.

В свою очередь, представители направительных организаций выразили согласие с необходимостью введения мер предосторожности, а также готовность помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-2019.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.

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