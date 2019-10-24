ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ
Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провёл встречу с кандидатами в президенты Адгуром Ардзинба и Леонидом Дзапшба и кандидатом на пост вице-президента Бадрой Гунба.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, во время встречи речь шла об общественно-политической обстановке в стране, работе государственных структур, деятельности предвыборных штабов, текущем состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Парламента Аслана Бжания, о мерах по оказанию А. Бжания интенсивной медицинской помощи в Российской Федерации и др.
Валерий Бганба сообщил, что органы государственной власти должны работать в прежнем режиме для полноценного осуществления функций, обеспечивающих жизнедеятельность государства.
Он также сообщил, что выборы президента Республики Абхазия должны пройти в соответствии с Конституцией страны.
И.о. Президента в ближайшие рабочие дни осуществит ряд встреч с представителями предвыборных штабов для урегулирования возникших вопросов.
Бганба пожелал кандидату в президенты Аслану Бжания скорейшего выздоровления.
Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо некоторое время для прояснения ситуации с состоянием здоровья Бжания.
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