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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

Новости Вторник, 03 марта 2020 20:05
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провёл встречу с кандидатами в президенты Адгуром Ардзинба  и Леонидом Дзапшба и кандидатом на пост вице-президента Бадрой Гунба.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, во время встречи речь шла об общественно-политической обстановке в стране, работе государственных структур, деятельности предвыборных штабов, текущем состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Парламента Аслана Бжания, о мерах по оказанию А. Бжания интенсивной медицинской помощи в Российской Федерации и др.

Валерий Бганба сообщил, что органы государственной власти должны работать в прежнем режиме для полноценного осуществления функций, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

Он также сообщил, что выборы президента Республики Абхазия должны пройти в соответствии с Конституцией страны.

И.о. Президента в ближайшие рабочие дни осуществит ряд встреч с представителями предвыборных штабов для урегулирования возникших вопросов.

Бганба пожелал кандидату в президенты Аслану Бжания скорейшего выздоровления.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо некоторое время для прояснения ситуации с состоянием здоровья Бжания.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2020 20:08

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