ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба провёл встречу с кандидатами в президенты Адгуром Ардзинба и Леонидом Дзапшба и кандидатом на пост вице-президента Бадрой Гунба.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, во время встречи речь шла об общественно-политической обстановке в стране, работе государственных структур, деятельности предвыборных штабов, текущем состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Парламента Аслана Бжания, о мерах по оказанию А. Бжания интенсивной медицинской помощи в Российской Федерации и др.