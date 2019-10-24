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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «ДАВАЙТЕ СПОКОЙНО ДОЙДЕМ ДО ВЫБОРОВ!»

Новости Вторник, 03 марта 2020 20:25
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА: «ДАВАЙТЕ СПОКОЙНО ДОЙДЕМ ДО ВЫБОРОВ!»

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. «Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Мы все за то, чтобы все наши выборные дела шли в законном русле. Такие эксцессы как сегодня не должны быть. Мы все желаем доброго здоровья кандидату в президенты», - об этом заявил на брифинге журналистам исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба по результатам встречи с двумя кандидатами в президенты – Адгуром Ардзинба и Леонидом Дзяпшба и кандидатом в вице-президенты Бадрой Гунба.

По словам Валерия Бганба, он постоянно на связи с родственниками Аслана Бжания.

«Насколько я знаю, Аслан Георгиевич в принципе уже лучше себя чувствует, мы ожидаем, что он все-таки примет участие в выборах», - сказал Бганба.

Он также сообщил, что завтра   будет встречаться со всеми избирательными штабами.

«Мы сделаем все, чтобы больше не было таких осечек, как сегодня, когда люди. Я понимаю, все на эмоциях, потому что человек заболел, но это не значит, что мы должны кого-то увольнять или прекращать деятельность государства», - считает Валерий Бганба.

Он напомнил, что государство должно работать, потому что какие-то вещи делает именно государство: идут какие-то стройки, выплату заработной платы и пенсий никто не отменял.

«Вот такой разговор у нас был. Естественно, кандидаты согласны, что все должно пройти по закону. Мы и дальше будем проводить консультации и с кандидатами, и со штабами. Более того, я нахожусь «на горячей линии» со штабами. Нужно стараться, чтобы не было неожиданных вопросов», - подчеркнул Бганба.

Он считает, что «не нужно людей собирать», а нужно работать.

«Сегодня люди собрались спонтанно, поэтому увести их от зданий сложнее. Требования их я тоже не могу понять, да и они их сами не совсем понимают и на ходу выдумывают фамилии – давайте этого снимем, или этого. Мы попытаемся им объяснить, штаб попытаются объяснить, что такими методами нельзя действовать. Давайте спокойно дойдем до выборов», - сказал в заключение Валерий Бганба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2020 20:30

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