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Абхазия Информ

ВРАЧИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ ОТРАВЛЕНИЕ У КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ

Новости Среда, 04 марта 2020 15:31
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ВРАЧИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИ ОТРАВЛЕНИЕ У КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСЛАНА БЖАНИЯ

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Врачи исключили отравление у кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, который был госпитализирован 2 марта в Краснодарскую краевую больницу № 1. Об этом ТАСС сообщил представитель больницы.

В среду у Бжании диагностировали двухстороннюю пневмонию.

"Проводится посиндромная терапия, состояние пациента обусловлено респираторной симптоматикой. Данных об отравлении у нас не получено. Предварительные результаты анализов получены, данных об отравлении нет", - сказал собеседник агентства.

В понедельник утром в оппозиционном фонде "Апра" сообщили, что один из трех кандидатов в президенты Абхазии на назначенных на 22 марта выборах Аслан Бжания госпитализирован в Сочи. Ему стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к госгранице по реке Псоу. Вечером 2 марта Бжанию санавиацией доставили в Краснодарскую краевую больницу № 1. В Краснодаре его поместили в реанимацию, состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Во вторник утром Бжания вышел из состояния медикаментозой комы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2020 15:37

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