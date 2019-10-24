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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Среда, 04 марта 2020 20:52
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СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Управление пресс-службы и информации Кабинета Министров Республики Абхазия, опираясь на вопросы, отражённые в материалах абхазских СМИ сообщает, что и.о. Президента Валерий Бганба, приглашая Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Алексея Двинянина на встречу, руководствовался правом на получение достоверной проверенной информации о состоянии здоровья кандидата в президенты, депутата Народного Собрания-Парламента Абхазии Аслана Бжания.

В ряде российских СМИ появились публикации со ссылкой на неизвестный первоисточник с указанием причины ухудшения здоровья А.Бжания (отравления) 3 марта в 20:49.

Встреча Валерия Бганба и Алексея Двинянина состоялась 4 марта в 09:00 с целью выяснения оснований и передачи абхазской стороне сведений, опираясь на которые  российские издания опубликовали материал об отравлении Аслана Бжания.

Вследствие встречи, которая прошла в атмосфере обоюдного понимания ситуации, Минздрав Краснодарского края сообщил о текущем состоянии здоровья и диагнозе Минздраву Абхазии. 

Официальное сообщение Министерства здравоохранения и социального обеспечения опубликовано 4 марта в 11:50.
Российская сторона призыв Абхазии восприняла с должным пониманием, новость об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова была опубликована в СМИ сегодня около 12 часов дня. 

В завершение дня Валерий Бганба, посетив совместно с Послом России Алексеем Двиняниным ряд памятных мероприятий, поблагодарил Алексея Аркадьевича за оперативную реакцию на обращение и.о. Президента.

Валерий Бганба призывает журналистов в своей работе опираться на осознание своего долга перед обществом за максимально качественное участие в достоверном информационном «обслуживании» аудитории.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 04 марта 2020 21:01

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