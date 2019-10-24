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Абхазия Информ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ШТАБ АСЛАНА БЖАНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГАЕТ ВСЯКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ НА ТЕМУ БАННЕРОВ

Новости Среда, 04 марта 2020 21:58
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ШТАБ АСЛАНА БЖАНИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГАЕТ ВСЯКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СПЕКУЛЯЦИИ НА ТЕМУ БАННЕРОВ

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Предвыборный штаб кандидата в президенты Аслана Бжания разместил заявления по поводу всяких спекуляций в интернете на тему банеров. Ниже полный текст заявления.

 

Сегодня в социальных сетях искусственно раздувается скандал вокруг размещения предвыборного баннера кандидата в президенты А.Г. Бжания на одной из рекламных площадей, где ранее был размещено изображение Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба.

В связи с этим штаб кандидата в Президенты Республики Абхазия А.Г. Бжания сообщает, что данная рекламная площадь принадлежит компании ЗАО «Аквафон», которое предоставило ее в аренду избирательному штабу А.Г. Бжания, с указанием местоположения свободных рекламных площадей. 

Избирательный штаб А. Г. Бжания во исполнение контракта оплатил ЗАО «Аквафон» выставленные счета. Подчеркиваем, что избирательный штаб А. Г. Бжания не был уведомлен о том, какие иные баннеры либо рекламные материалы размещены на сдаваемых в аренду площадях.

Избирательный штаб А. Г. Бжания нанял посредническую структуру для размещения своего рекламного материала. Поэтому избирательный штаб А.Г. Бжания категорически отвергает всякие политические спекуляции на данную тему.
Мы обладаем всеми документами на аренду предоставленных рекламных площадей. Вместе с тем, искренне сожалеем, что смена баннеров по независящим от нас причинам была произведена именно 4 марта, в годовщину смерти Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба.

Уверены, что исполнитель заказа сделал это неумышленно. Считаем, что вопрос на этом исчерпан.

Сухум, 4 марта 2020 г. Избирательный штаб кандидата в президенты РА Аслана Бжания

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