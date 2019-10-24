КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛЕОНИД ДЗАПШБА ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТЕЛЕЭФИРА

Поэтому я хотел бы обратиться к кандидатам в президенты, к многонациональному народу Абхазии, к парламенту, к ЦИК, с предложением отложить наши выборы на один месяц. Для нас это большого труда не составит.

"Случилась беда, одному из кандидатов - Аслану Георгиевичу, стало плохо! Это с любым может случиться. Сегодня ему уже лучше и я этому рад и желаю ему скорейшего выздоровления.

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Сегодня на государственном абхазском телевидении должен был состояться прямой эфир с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба. Во время своего выступления он обратился к своим коллегам, к многонациональному народу Абхазии, к друзьям с призывом всем "остудить" головы.

Вы знаете какие нездоровые разговоры ведутся в нашем обществе. Мы все знаем закон, но закон законом, а есть обычаи и традиции. Как кандидат в президенты я офицально предлагаю перенести выборы на один месяц.

И, второе, я считаю, что депутаты должны принять закон в котором должно быть четко определено, как наши граждане будут голосовать во втором туре.

На этом я заканчивая свое обращение. Я готовился к эфиру по другому, ну коль так случилось, я солидарен с тем, что у нас происходит в стране. Когда человек вернется у нас будут прямые эфиры и дебаты.

Прошу меня услышать и правильно понять. Ни о каком переносе выборов речь не идет, только о продлении предвыборной кампании на один месяц. Это будет правильно, по человечески и от этого никто не пострадает", - считает Дзапшба.

Он подчеркнул, что не хочет срывать эфир, но по программе и по тезисам говорить в этой ситуации не намерен.

Леонид Дзапшба извинился перед всеми за срыв эфира.

"Не было эфира у Аслана Георгиевича, у Адгура Ардзинба. Я пришел только для того, чтобы сделать обращение к народу и парламенту, чтобы они отодвинули выборы и приняли закон о правилах проведении второго тура" - заявил Дзапшба.

После этого он покинул студию.