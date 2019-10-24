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Абхазия Информ

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛЕОНИД ДЗАПШБА ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ВЫБОРОВ НА МЕСЯЦ

Новости Среда, 04 марта 2020 22:31
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛЕОНИД ДЗАПШБА ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ ДАТУ ВЫБОРОВ НА МЕСЯЦ

Сухум. 4 марта 2020. Абхазия-Информ. Сегодня на государственном абхазском телевидении должен был состояться прямой эфир с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба. Он обратился к своим коллегам, многонациональному народу Абхазии,  друзьям с призывом "остудить" головы.

"Случилась беда, одному из кандидатов - Аслану Георгиевичу стало плохо. Это с любым может случиться. Сегодня ему уже лучше, и я этому рад и желаю ему скорейшего выздоровления.

Поэтому я хотел бы обратиться к кандидатам в президенты, к многонациональному народу Абхазии,  парламенту,  ЦИК с предложением отложить  выборы на один месяц. Для нас это большого труда не составит.

Вы знаете какие нездоровые разговоры ведутся в  обществе. Мы все знаем закон, но закон законом, а есть обычаи и традиции. Как кандидат в президенты, я офицально предлагаю перенести выборы на один месяц. 

И, второе, я считаю, что депутаты должны принять закон, в котором должно быть четко определено, как наши граждане будут голосовать во втором туре.

На этом я заканчиваю свое обращение. Я готовился к эфиру по-другому. Ну, коль скоро так случилось, я солидарен с тем, что у нас происходит в стране. Когда человек вернется,  у нас будут прямые эфиры и дебаты.

Прошу меня услышать и правильно понять.  Ни о какой отмене  выборов речь не идет, только о продлении предвыборной кампании на один месяц. Это будет правильно, по-человечески и от этого никто не пострадает", - считает Дзапшба.

Он подчеркнул, что не хотел  срывать эфир, но о своей программе говорить в этой ситуации не намерен.

Леонид Дзапшба извинился перед всеми за прекращение эфира. 

"Не было эфира у Аслана Георгиевича, у Адгура Ардзинба. Я пришел только для того, чтобы сделать обращение к народу и парламенту, чтобы они отодвинули выборы и приняли закон о правилах проведении второго тура" - заявил Дзапшба.

После этого он покинул студию.

 

 

 

Прочитано 58 раз Последнее изменение Четверг, 05 марта 2020 11:08

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