СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

В совещании участвовали главы министерств: здравоохранения и социального обеспечения, просвещения, иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям, сотрудники сферы здравоохранения и силовых структур. Кроме того, на совещании присутствовали: и.о. руководителя Администрации Президента Дмитрий Шамба, и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния.

Главный санитарный врач страны Людмила Скорик представила информацию о нынешней ситуации с коронавирусной инфекцией в мире:

«Количество стран, в которых выявляется это заболевание, естественно, идёт к увеличению. На данный момент заболевание выявлено уже в 83 странах мира. Однако есть чёткая информация от Роспотребнадзора, что количество новых случаев появляется не так молниеносно, как в первый месяц. Сегодня официально подтверждённых и зарегистрированных случаев заражения инфекцией 98 113 человек. Прирост за эти сутки составил 2 738 человек, случаев – 2,9% от всех заболеваний в мире. В Китае прирост маленький – 145 человек, то есть 0,2 %. Китай справляется своими силами и заболевание начинает уменьшаться. Летальность также идёт на спад. До сих пор неблагополучная ситуация наблюдается в Италии (из 3 858 случаев заражения 148 с летальным исходом). В Корее из 6 284 случаев 42 с летальным исходом, в Иране из 3 512 – 108 с летальным исходом. В этих странах ситуация с данной инфекцией вышла из-под контроля. Поэтому те меры, которые принимает Республика Абхазия, защищая своё население на границах, оправданы».

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал, что за дни работы межведомственной рабочей группы, а теперь штаба, была проведена консультативная работа с коллегами из России.

Он также сообщил, что сотрудники лечебных учреждений ознакомлены с алгоритмами действий в случае подозрения у больного коронавирусной инфекции, медперсоналу проведён инструктаж согласно протоколу ведения инфицированных больных.

«Всё же наши врачи должны быть обеспечены средствами защиты, дезинфицирующими средствами в полном объеме. То, что имеет Минздравсоцобеспечение на данный период не предназначено для использования при карантинной инфекции. Именно поэтому ведём переговоры с коллегами о возможности поставки гуманитарной помощи», - добавил Цахнакия.

Участники совещания рассказали главе Правительства о том, что на данный момент ситуация в Абхазии благополучна. Все случаи, которые мы отслеживаем, не подтверждают коронавирусную инфекцию.

Уделяется внимание пациентам с пневмонией, проводится дополнительное изучение клинических данных пациента.

Разработан механизм доставки при подозрении на коронавирусную инфекцию биоматериала пациента для ПЦР диагностики (не экспресс тестирование) в Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт.

Собравшиеся обсудили итоги введения ограничительных мер пересечения государственных границ республики по рекам Ингур и Псоу; механизм проверки состояния здоровья в мобильных медицинских комплексах тех, кому въезд в страну не запрещен; работу горячих линий, работу по информированию граждан о мерах профилактики. По словам Бганба, недостаток технического обеспечения для проведения вышеуказанных мероприятий должен быть устранён в ближайшие дни.

Завершая рабочее совещание штаба, Валерий Бганба обратил внимание представителей МВД на необходимость усиления работы участковых отделений милиции, поручил штабу рекомендовать организациям не проводить массовые мероприятия и пр.

По поручению и.о. Президента, Премьер-министра штабом будет издано решение, согласно которому в период усиленных мер по предотвращению проникновению в Абхазию коронавирусной инфекции ведомства должны будут согласовывать со штабом план общественных мероприятий.