РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БЖАНИЯ А.Г.
Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. Генпрокуратура Абхазии представила результаты процессуальной проверки по факту госпитализации Бжания А.Г. На основании приказа Генпрокурора А.Н. Агрба, 2 марта 2020 года была создана следственная группа, которой было поручено проведение проверки по факту госпитализации на территории Российской Федерации кандидата в Президенты Республики Абхазия, депутата Парламента-Народного Собрания РА Бжания Аслана Георгиевича.
С 3 по 7 марта 2020 года сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры РА были откомандированы в РФ, в город Сочи (Адлер) и город Краснодар.
Как сообщалось ранее, в международно-правовой отдел Генеральной прокуратуры Российской Федерации было направлено соответствующее поручение об оказании правовой помощи, которое было исполнено в полном объеме.
При содействии представителей правоохранительных органов РФ были опрошены медицинские работники: 8-й городской больницы города Сочи, куда 2 марта 2020 года был госпитализирован Бжания А.Г. и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени С.В. Очаповского», города Краснодара, куда Бжания А.Г. был транспортирован для прохождения стационарного лечения.
Из вышеуказанных медицинских учреждений были истребованы заверенные копии медицинской документации, в том числе и выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного Бжания А.Г.
По результатам проверки сообщения о преступлении - установлен основной клинический диагноз: «Двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония, тяжелое течение».
Со слов медицинских работников указанных медицинских учреждений по имеющимся в настоящее время лабораторным данным признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжания А.Г. нет, и наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства.
Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.
Последнее от
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АНКВАБ А.М. НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ
- ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ОТМАЛЧИВАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ОБОСТРЯЕТ СИТУАЦИЮ
- ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ГОЛОДОВКИ
- 18 МАРТА В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ»
- МИД РА ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ