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Абхазия Информ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БЖАНИЯ А.Г.

Новости Вторник, 10 марта 2020 18:18
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ФАКТУ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БЖАНИЯ А.Г.

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. Генпрокуратура Абхазии представила результаты процессуальной проверки по факту госпитализации Бжания А.Г. На основании приказа Генпрокурора А.Н.  Агрба, 2 марта 2020 года  была создана следственная группа, которой было поручено проведение проверки по факту госпитализации на территории Российской Федерации кандидата в Президенты Республики Абхазия,  депутата Парламента-Народного Собрания РА Бжания Аслана Георгиевича.

С 3 по 7 марта 2020 года сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры РА были откомандированы в РФ, в город Сочи (Адлер) и город Краснодар.

Как сообщалось ранее, в международно-правовой отдел Генеральной прокуратуры Российской Федерации было направлено соответствующее поручение об оказании правовой помощи, которое было исполнено в полном объеме.

При содействии представителей правоохранительных органов РФ были опрошены медицинские работники: 8-й городской больницы города Сочи, куда 2 марта 2020 года был госпитализирован Бжания А.Г. и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени С.В. Очаповского», города Краснодара, куда Бжания А.Г. был транспортирован для прохождения стационарного лечения.

Из вышеуказанных медицинских учреждений были истребованы заверенные копии медицинской документации, в том числе и выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного Бжания А.Г.

По результатам проверки сообщения о преступлении - установлен основной клинический диагноз: «Двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония, тяжелое течение».

Со слов медицинских работников указанных медицинских учреждений по имеющимся в настоящее время лабораторным данным признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Бжания А.Г. нет, и наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства.  

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 10 марта 2020 18:27

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