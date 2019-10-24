Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. Генпрокуратура Абхазии представила результаты процессуальной проверки по факту госпитализации Бжания А.Г. На основании приказа Генпрокурора А.Н. Агрба, 2 марта 2020 года была создана следственная группа, которой было поручено проведение проверки по факту госпитализации на территории Российской Федерации кандидата в Президенты Республики Абхазия, депутата Парламента-Народного Собрания РА Бжания Аслана Георгиевича.

С 3 по 7 марта 2020 года сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры РА были откомандированы в РФ, в город Сочи (Адлер) и город Краснодар.

Как сообщалось ранее, в международно-правовой отдел Генеральной прокуратуры Российской Федерации было направлено соответствующее поручение об оказании правовой помощи, которое было исполнено в полном объеме.