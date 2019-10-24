УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АНКВАБ А.М. НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. 10 марта 2020 года, в Сухумский городской суд, для рассмотрения по существу, направлено уголовное дело по обвинению уроженца с. Бзыбь Гагрского района, Анкваб Артура Миродовича, 19 сентября 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «в» и «ж» части 2 ст. 119 (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, оружия, из корыстных побуждений) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, с целью получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть в похищении гр. Григорян Армена Ашотовича, имевшем место 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогательстве у последнего денежных средств в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение.