УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ АНКВАБ А.М. НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ
Сухум. 10 марта 2020. Абхазия-Информ. 10 марта 2020 года, в Сухумский городской суд, для рассмотрения по существу, направлено уголовное дело по обвинению уроженца с. Бзыбь Гагрского района, Анкваб Артура Миродовича, 19 сентября 1969 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «в» и «ж» части 2 ст. 119 (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, оружия, из корыстных побуждений) и пунктом «б» части 3 статьи 160 (вымогательство, с целью получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть в похищении гр. Григорян Армена Ашотовича, имевшем место 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогательстве у последнего денежных средств в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение.
Уголовное дело по факту похищения гражданина Григоряна А.А. возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года.
2 декабря 2019 года уголовное дело изъято из производства прокуратуры г.Сухум и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.
В отношении обвиняемого Анкваб А.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.
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