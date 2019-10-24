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Абхазия Информ

С 14 МАРТА БУДЕТ ВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ИНГУР

Новости Среда, 11 марта 2020 14:48
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С 14 МАРТА БУДЕТ ВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦА ПО РЕКЕ ИНГУР

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с представителями Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Министр здравоохранения и социального обеспечения ТамазЦахнакия доложил о работе штаба, тактике ведения больных с симптомами, схожими с симптомами при коронавирусной инфекции:

«При схожей симптоматике пациентам проводим экспресс- и ПЦР-диагностику на выявление гриппа штаммов А и В. В случае если грипп не подтвердился, а симптоматика нарастает, согласно утверждённому протоколу ведения таких больных материал соответствующим образом направляется в референс-лабораторию Ставрополя. Однако таких пациентов на сегодняшний день не было».

Он также добавил, что экспресс-тесты для диагностики коронавирсной инфекции поступят в Абхазию по линии работы штаба 19 марта.

С руководителями профильных ведомств Валерий Бганба обсудил меры по предупреждению проникновения вируса на территорию Абхазии и дал соответствующие поручения.

Бганбапоручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение и.о. президента с указанием срока действия режима полного ограничения пересеченияабхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта.

Межведомственному штабу совместно с МИД РА поручено рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за пределы страны, в особенности, в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Штабу рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны.

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