ЭСНАТ ЛАКЕРБАЯ УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ В МОСКВЕ ДИССЕРТАЦИЮ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. В среду, 11 марта, в Москве на заседании диссертационного совета, созданного на базе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Эсната Лакербая.
Тема диссертации «Система органов государственной власти Республики Абхазия: становление и развитие».
Научный руководитель диссертанта доктор юридических наук Алексей Осавелюк, официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института государства и права РАН Сергей Бабурин и кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника Управления организации научной и редакционно-издательской деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Артур Миронов.
Диссертационный совет единогласно проголосовал за присвоение ученой степени кандидата юридических наук Эснату Леонидовичу Лакербая
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