ЭСНАТ ЛАКЕРБАЯ УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ В МОСКВЕ ДИССЕРТАЦИЮ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. В среду, 11 марта, в Москве на заседании диссертационного совета, созданного на базе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Эсната Лакербая.

Тема диссертации «Система органов государственной власти Республики Абхазия: становление и развитие».