 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
марта 04 2020
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

В мире

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?
марта 04 2020

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?

Би-би-си. Русская служба. 3 марта 2020.  Дамаск и Москва объясняют наступление на "зону деэскалации" в Идлибе…
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
марта 04 2020
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ
февраля 28 2020
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭСНАТ ЛАКЕРБАЯ УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ В МОСКВЕ ДИССЕРТАЦИЮ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Новости Среда, 11 марта 2020 17:07
Оцените материал
(0 голосов)
ЭСНАТ ЛАКЕРБАЯ УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ В МОСКВЕ ДИССЕРТАЦИЮ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ.  В среду, 11 марта, в Москве на заседании диссертационного совета, созданного на базе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Эсната Лакербая.

Тема диссертации «Система органов государственной власти Республики Абхазия: становление и развитие».

Научный руководитель диссертанта доктор юридических наук Алексей Осавелюк, официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института государства и права РАН Сергей Бабурин и кандидат юридических наук, доцент,  заместитель начальника Управления организации научной и редакционно-издательской деятельности Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Артур Миронов.

Диссертационный совет единогласно проголосовал за присвоение ученой степени кандидата юридических наук Эснату Леонидовичу Лакербая

Прочитано 17 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 17:16

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ПУНКТОВ ПРОПУСКА НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРОСЯТ ПАРЛАМЕНТ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА АКЦИЮ ГОЛОДОВКИ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.