ЖУРНАЛИСТЫ ПРОСЯТ ПАРЛАМЕНТ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА АКЦИЮ ГОЛОДОВКИ В СУХУМЕ
Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии обращается с просьбой к руководству Народного Собрания и к каждому депутату отреагировать на акцию голодовки в поддержку принятия 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции и объяснить обществу свою позицию.
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ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Десятый день на площади Свободы в Сухуме проходит бессрочная голодовка шести граждан страны с требованием принятия 20 статьи Конвенции ООН, в которой участвует в том числе и журналист, редактор Абхазского радио Алина Ачба. Все эти дни СМИ республики оперативно и широко информируют общество о целях акции и реакции граждан, общественных организаций. Требования участников голодовки уже поддержали около девяти тысяч человек, которые подписали обращение к депутатом Народного Собрания.
По сей день ни участникам голодовки, ни обществу не понятна позиция Парламента. Журналисты не могут получить официальный комментарий Парламента по поводу требования участников акции. Не было и пресс-конференции депутатов по данному вопросу.
Союз журналистов Абхазии обращается с просьбой к руководству Народного Собрания и к каждому депутату отреагировать на акцию голодовки в поддержку принятия 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции и объяснить обществу свою позицию.
г. Сухум, 11 марта 2020 г.
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