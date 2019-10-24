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Абхазия Информ

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ ЗА ДВА МЕСЯЦА СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 652 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Среда, 11 марта 2020 17:35
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СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ ЗА ДВА МЕСЯЦА СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 652 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. На сайте Кабинета Министров РА опубликованы данные некоторых доходных поступлений в госбюджет Абхазии за январь и февраль 2020 года

Собственные доходы государственного бюджета РА по итогам двух месяцев 2020 года составили 652 млн 630 тыс. рублей, что в свою очередь больше аналогичного показателя предыдущего года на 80 млн 37 тыс. 900 руб. Прирост составил 13,9 %.

От налога на прибыль предприятий и организаций за январь и февраль в госбюджет поступило 137 млн 920 тыс. рублей. Прирост составил 105,3% в сравнении с минувшим годом.

Суммы подоходного налога, поступившие в бюджет, составили 132 млн 394 тыс. рублей. Прирост составил 23,4%.

Ппоступления от администрирования налога на добавленную стоимость за 2 месяца 2020 года составили всего 157 млн 306 тыс. рублей. По данному виду налога наблюдается отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В части земельного налога в 2020 году в бюджет поступило 10 млн 882 тыс. рублей (прирост - 21,1 %).

От налога на имущество предприятий в 2020 году в государственный бюджет было зачислено 10 млн 272 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года прирост поступлений составил 22,4 %.

Доходы бюджета от специальных систем налогообложения (спецналог и патент) за два месяца 2020 года составили 11 млн 384,8 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 16,7%.

Доходы государственного бюджета Абхазии от внешнеэкономической деятельности составили в 2020 году 94 млн 476 тыс. рублей (прирост - 5,5%).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 17:40

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