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Абхазия Информ

МЧС АБХАЗИИ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОВОЛЬНЫМИ ПОДЖОГАМИ В ЦЕЛЯХ САНИТАРНОЙ ЧИСТКИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ

Новости Среда, 11 марта 2020 17:56
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МЧС АБХАЗИИ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОВОЛЬНЫМИ ПОДЖОГАМИ В ЦЕЛЯХ САНИТАРНОЙ ЧИСТКИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Несмотря на многочисленные просьбы спасателей, многие граждане республики продолжают поджигать свои приусадебные участки с целью очистки от сухой травы и кустарников, что приводит к бесконтрольному распространению огня, угрозе жилым зданиям и постройкам.

Только за минувшие сутки по республике спасатели 51 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний, связанных с самовольными поджогами.

Масштабы поджогов таковы, что сотрудники МЧС физически не успевают с одного пожара на другой. И это при том, что спасатели находятся фактически в круглосуточном режиме работы.

В этой связи МЧС Абхазии настоятельно просит граждан не заниматься самовольными поджогами в целях санитарной чистки приусадебных участков. Это может привести к крупному пожару с непредсказуемыми последствиями.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 11 марта 2020 17:57

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