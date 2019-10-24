МЧС АБХАЗИИ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОВОЛЬНЫМИ ПОДЖОГАМИ В ЦЕЛЯХ САНИТАРНОЙ ЧИСТКИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ
Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Несмотря на многочисленные просьбы спасателей, многие граждане республики продолжают поджигать свои приусадебные участки с целью очистки от сухой травы и кустарников, что приводит к бесконтрольному распространению огня, угрозе жилым зданиям и постройкам.
Только за минувшие сутки по республике спасатели 51 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний, связанных с самовольными поджогами.
Масштабы поджогов таковы, что сотрудники МЧС физически не успевают с одного пожара на другой. И это при том, что спасатели находятся фактически в круглосуточном режиме работы.
В этой связи МЧС Абхазии настоятельно просит граждан не заниматься самовольными поджогами в целях санитарной чистки приусадебных участков. Это может привести к крупному пожару с непредсказуемыми последствиями.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
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