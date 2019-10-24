МЧС АБХАЗИИ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОВОЛЬНЫМИ ПОДЖОГАМИ В ЦЕЛЯХ САНИТАРНОЙ ЧИСТКИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ. Несмотря на многочисленные просьбы спасателей, многие граждане республики продолжают поджигать свои приусадебные участки с целью очистки от сухой травы и кустарников, что приводит к бесконтрольному распространению огня, угрозе жилым зданиям и постройкам.

Только за минувшие сутки по республике спасатели 51 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний, связанных с самовольными поджогами.