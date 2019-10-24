 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
марта 04 2020
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

В мире

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?
марта 04 2020

КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?

Би-би-си. Русская служба. 3 марта 2020.  Дамаск и Москва объясняют наступление на "зону деэскалации" в Идлибе…
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
марта 04 2020
ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ ДАННЫЕ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ
февраля 28 2020
КОМПОЗИТОР, КОТОРОМУ ЖАЛЬ. ПЯТЬ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ О ФРЕДЕРИКЕ ШОПЕНЕ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ ВСТУПИТ В СИЛУ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Новости Четверг, 12 марта 2020 14:41
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ ВСТУПИТ В СИЛУ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента Абхазии приняли поправки к закону "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными  служащими и депутатами" во втором и окончательном чтении.

Проголосовав за поправки к закону,  депутаты подчеркнули, что это политическое решение, принятое для стабилизации ситуации, вызванной бессрочной голодовкой представителей инициативной группы граждан, ратующих за принятие 20 статьи Конвенции ООН против коррупции. 

Закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными  служащими и депутатами» вступит в силу с момента его  опубликования.

Бессрочная голодовка сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН  против коррупции, внесения поправок в закон о декларировании доходов госслужащими  и вступления закона в силу до президентских выборов  началась 2 марта и завершилась  сегодня 11 марта после удовлетворения требований протестующих. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2020 14:46

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МЧС АБХАЗИИ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОВОЛЬНЫМИ ПОДЖОГАМИ В ЦЕЛЯХ САНИТАРНОЙ ЧИСТКИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА ГОСКОМПАНИИ "АБХАЗТОП" БЕСЛАНА АВИДЗБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.