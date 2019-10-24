ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ ВСТУПИТ В СИЛУ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента Абхазии приняли поправки к закону "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" во втором и окончательном чтении.

Проголосовав за поправки к закону, депутаты подчеркнули, что это политическое решение, принятое для стабилизации ситуации, вызванной бессрочной голодовкой представителей инициативной группы граждан, ратующих за принятие 20 статьи Конвенции ООН против коррупции.