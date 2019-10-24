ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ С ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ПОПРАВКАМИ ВСТУПИТ В СИЛУ ДО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента Абхазии приняли поправки к закону "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" во втором и окончательном чтении.
Проголосовав за поправки к закону, депутаты подчеркнули, что это политическое решение, принятое для стабилизации ситуации, вызванной бессрочной голодовкой представителей инициативной группы граждан, ратующих за принятие 20 статьи Конвенции ООН против коррупции.
Закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» вступит в силу с момента его опубликования.
Бессрочная голодовка сторонников принятия 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, внесения поправок в закон о декларировании доходов госслужащими и вступления закона в силу до президентских выборов началась 2 марта и завершилась сегодня 11 марта после удовлетворения требований протестующих.
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