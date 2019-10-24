ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА ГОСКОМПАНИИ "АБХАЗТОП" БЕСЛАНА АВИДЗБА

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, Авидзба подозревается в том, что, будучи должностным лицом– гендиректором госкомпании «Абхазтоп», используя свое служебное положение, совместно с другими неустановленными на данном этапе должностными лицами этой же госкомпании, произвели незаконную выборку нефтепродуктов из хранилища, похитив их путем присвоения, на общую сумму 25 млн 818 тыс. рублей.

Сухум. 11 марта 2020. Абхазия-Информ . 11 марта 2020 года Следственное управление Генеральной прокуратуры РА возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора госкомпании «Абхазтоп» Авидзба Беслана Ивановича по четырем эпизодам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 (присвоение и растрата вверенного государственного имущества, в особо крупном размере) УК РА.

Он же, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства «Абхазтопа» в общей сумме 1 млн 700 тыс. рублей, которые были перечислены по его распоряжению с расчетного счета компании «Абхазтоп» на принадлежащий ему лицевой счет, открытый в ОАО «Сбербанк Абхазия».

Авидзба также, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, присвоил денежные средства «Абхазтопа» в сумме 920 тыс. рублей, которые получил в кассе на якобы имевшие место служебные командировки. В последующем данные денежные средства были им списаны в отсутствие оправдательных документов, подтверждающих факт его пребывания в служебных командировках.

Используя свое служебное положение, Авидзба также присвоил денежные средства ГК «Абхазтоп» в сумме 3 млн в рублей, которые получил в кассе предприятия по расходно–кассовому ордеру на основании ранее составленного им заявления.

На данном этапе предварительного расследования совокупный ущерб, причиненный государству в результате преступных действий Авидзба Б.И., составил 31 млн 438 тыс. рублей. Эта сумма не является окончательной, в рамках расследования уголовного дела будет исследован весь период деятельности Авидзба Б.И. в качестве руководителя госпредприятия и определен окончательный ущерб.

11 марта 2020 года Беслан Авидзба задержан в качестве подозреваемого и заключен под стражу в ИВС МВД РА.