ЗА НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ В ДЕКЛАРАЦИИ ДЕКЛАРАНТ БУДЕТ ОСВОБОЖДАТЬСЯ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ГОССЛУЖБУ

Часть 1 статьи 5 дополняется пунктом 4, в соответствии с которым декларация представляется «в случае назначения на должность декларанта в течение 30 дней со дня вступления в должность».

В соответствии с принятыми изменениями, расширяется круг членов семьи декларанта. Теперь это не только супруг (супруга) и несовершеннолетние дети, но и родители декларанта, а также его родные братья и сестры (статья 2, пункт 8).

В соответствии с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 6, кандидат в Президенты Республики Абхазия, кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства (пункт 1 статьи 6).

Кроме того, кадровые службы госорганов будут вести реестр субъектов декларирования и учет полученных деклараций, а также обеспечивать их сохранность (пункт 1 части 2 статьи 7)

«Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия, его структурные подразделения ответственны за изучение сведений, указанных в декларации. При необходимости министерство по налогам и сбором, МВД, СГБ, Генеральная прокуратура, а также суды будут отправлять запросы в соответствующий государственный орган, а также юридическим и физическим лицам, в случае необходимости уточнять совместно с декларантами сведения, указанные в декларации (абзац 2 части 3 статьи 7)

Теперь будет публиковаться не только перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств декларанта, его декларируемый доход, но и сумма денежных средств на счетах в банках.

В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларант, освобождается от занимаемой должности без права восстановления на государственную службу (часть 1 статьи 15)

Настоящий закон вступает в силу со дня принятия.