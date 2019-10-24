“Мы наконец-то создали то уютное пространство для нашей диаспоры, которое позволит правильно представлять наше государство и знакомить с ним людей. Это современное помещение, в котором можно будет проводить больше интересных и разнообразных программ и я очень надеюсь, что работать в нем будет так же приятно как и общаться", - сказал Беслан Агрба на церемонии открытия офиса.

Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ . В Москве открыли новый офис общественной организации «Московская абхазская диаспора», который теперь станет единым информационным и культурным центром для всех наших соотечественников, проживающих в Москве. Центр открыт при спонсорской поддержке главы Московской абхазской диаспоры Беслана Агрба.

Деятельность этого пространства как нового центра Московской абхазской диаспоры будет посвящена тому, чем живет современная Абхазия, ее культуре, истории и общественной жизни. В центре планируются интересные образовательные и культурные проекты, лекции экспертов, языковые курсы, мастер-классы, презентации проектов, новых книг соотечественников, кинопоказы.

Планируется вовлечь в работу центра как можно больше профессионалов из среды абхазской диаспоры, а также приглашать интересных известных спикеров.

Развитие такого центра — часть стратегии Московской абхазской диаспоры, которая осуществляет новый подход к развитию собственной инфраструктуры, создавая не только единое пространство для общения между соотечественниками, но и атмосферу для обмена знаниями, навыками и компетенциями, способствующими профессиональному росту и развитию молодежи, формированию современных векторов развития Абхазии.

Новый офис Московской абхазской диаспоры расположился в Бизнес-центре “Poklonka Place” (ул. Поклонная, дом 3).

Почти вся деятельность будет осуществляться за счет инициатив, исходящих от наиболее активной части диаспоры.

Руководство «Московской абхазской диаспоры» приглашает всех принимать активное участие в наполнении центра полезными и содержательными программами, присылать свои предложения и идеи на почту диаспоры Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .