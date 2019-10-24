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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ СМЯГЧИЛ НАКАЗАНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Новости Четверг, 12 марта 2020 16:43
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ПАРЛАМЕНТ СМЯГЧИЛ НАКАЗАНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента сегодня , 12 марта, внесли изменения в статьи 224 и 2241 Уголовного кодекса РА, касающиеся наказания за распространение наркотиков на территории республики.

Согласно принятым изменениям, мера наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размерах заменяется лишением свободы на 15 лет для следующих категорий:

  • женщин, достигших к моменту вынесения судом приговора 65 лет,
  • мужчин, достигших к моменту вынесения судом приговора 65 лет,
  • лиц, сотрудничающих со следствием.
Пожизненное лишение свободы за распространение наркотиков несовершеннолетними лицами заменяется лишением свободы сроком на семь лет.

Лица, осужденные за незаконные производство, переработку, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта и сбыт наркотиков в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и со штрафом в размере от 600 000 до 1 200 000 рублей, а при отсутствии смягчающих обстоятельств - пожизненным лишением свободы, или смертной казнью, с конфискацией имущества.

Закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории Абхазии, вступил в силу 1 марта.

В мае 2018 года в Абхазии был вынесен первый приговор, предусматривающий пожизненный срок за распространение наркотиков в отношении гражданина России Эльдара Мамедова. Однако адвокаты осужденного обжаловали решение, обратив внимание на нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства, после чего наказание было изменено на 15 лет лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уже в апреле 2019 года Парламент принял в третьем и окончательном чтении закон о внесении изменений в УК и УПК, которые в том числе не допускают смягчения наказания за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта.

Подробнее https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200312/1029631924/

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 12 марта 2020 16:50

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