ПАРЛАМЕНТ СМЯГЧИЛ НАКАЗАНИЕ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ ЛИЦАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Согласно принятым изменениям, мера наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы за распространение наркотиков в крупном и особо крупном размерах заменяется лишением свободы на 15 лет для следующих категорий:

Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента сегодня , 12 марта, внесли изменения в статьи 224 и 224 1 Уголовного кодекса РА, касающиеся наказания за распространение наркотиков на территории республики.

Пожизненное лишение свободы за распространение наркотиков несовершеннолетними лицами заменяется лишением свободы сроком на семь лет.

Лица, осужденные за незаконные производство, переработку, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта и сбыт наркотиков в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и со штрафом в размере от 600 000 до 1 200 000 рублей, а при отсутствии смягчающих обстоятельств - пожизненным лишением свободы, или смертной казнью, с конфискацией имущества.

Закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории Абхазии, вступил в силу 1 марта.

В мае 2018 года в Абхазии был вынесен первый приговор, предусматривающий пожизненный срок за распространение наркотиков в отношении гражданина России Эльдара Мамедова. Однако адвокаты осужденного обжаловали решение, обратив внимание на нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства, после чего наказание было изменено на 15 лет лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уже в апреле 2019 года Парламент принял в третьем и окончательном чтении закон о внесении изменений в УК и УПК, которые в том числе не допускают смягчения наказания за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта.

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