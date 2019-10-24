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Абхазия Информ

ДАМИР КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 13 марта 2020 13:35
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ДАМИР КВИЦИНИЯ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ

Сухум. 13 марта 2020. Абхазия-Информ. Дамир Квициния назначен первым заместителе генпрокурора Абхазии. За эту кандидатуру, представленную генпрокурором Адгуром Агрба, проголосовали на сегодняшнем заседании сессии парламента 26 депутатов парламента, один депутат был против.

Постановлением пардамента Георгий Аршба был освободжден от должности первого заместителя генпрокурора. 

Напомним, что в связи с истечением конституционного срока полномочий первого заместителя генерального прокурора РА, государственного советника юстиции 3 класса Аршба Георгия Вахтанговича, а также на основании его личного заявления генпрокурор Адгур Агрба в конце января направил в парламент представление о прекращении его полномочий. В парламент  также было направлено представление для утверждения на должность первого заместителя генерального прокурора старшего советника юстиции Квициния Дамира Геннадиевича.

Квициния Дамир Геннадиевич  родился 11 апреля 1979 г. в поселке Бабушара, Гулрыпшского района. 

В 1996 г. окончил Сухумскую среднюю школу №19. 
В 1996 г. поступил, а  в 2000 г. окончил Омскую Академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция». 

В органах прокуратуры Республики Абхазия работает с 2001 г. - стажером на должность следователя прокуратуры Гулрыпшского района, с 2002 г. - следователем прокуратуры Гулрыпшского района. В 2004 - 2006 гг.  -  старший  следователь  по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА. В сентябре 2008 г. переведен на должность прокурора следственного управления Генеральной прокуратуры РА. 

В декабре 2011 г. назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры РА. 

В 2012 году Народным Собранием – Парламентом РА утвержден на должность Первого заместителя Генерального прокурора РА.

В январе 2015 года назначен прокурором Гулрыпшского района, где и работает по настоящее время. 

Классный чин – старший советник юстиции, является почетным работником прокуратуры РА, награжден медалью «За безупречную службу», и «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА».

Женат, отец двоих детей. 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2020 14:04

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