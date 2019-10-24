 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
марта 04 2020
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

В мире

В ЦБ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ
марта 13 2020

В ЦБ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ

Сейчас она готова лучше, чем в 2014-2015 годах, отмечает регулятор МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Финансовая…
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ЗА ДВА ДНЯ
марта 13 2020
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ЗА ДВА ДНЯ
КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?
марта 04 2020
КОГО И ПОЧЕМУ ЗАЩИЩАЕТ ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ?

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СРОКИ ОТБОРОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РОССИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Новости Пятница, 13 марта 2020 17:03
Оцените материал
(0 голосов)
СРОКИ ОТБОРОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РОССИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Сухум. 13 марта 2020. Абхазия-Информ. 13 марта 2020 года российско-абхазская рабочая группа по отбору кандидатов на обучение в Российской Федерации в пределах квоты, выделяемой Правительством Российской Федерации, приняла решение перенести отборочные мероприятия на неопределенный срок.

Это связано с тем, что 12 марта 2020 года в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок. Ограничения в Республике Абхазия данным распоряжением вводятся до 07 апреля 2020 года.

Обновленная информация о датах проведения отборочных испытаний будет опубликована на сайте Представительства Россотрудничества http://abh.rs.gov.ru/

Ранее предполагалось провести отборочные испытания с 16 по 20 марта.

По данным Минздрава РА, в Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2020 17:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛИ ШЕСТЬ СУДЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.