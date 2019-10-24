СРОКИ ОТБОРОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ РОССИИ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Сухум. 13 марта 2020. Абхазия-Информ. 13 марта 2020 года российско-абхазская рабочая группа по отбору кандидатов на обучение в Российской Федерации в пределах квоты, выделяемой Правительством Российской Федерации, приняла решение перенести отборочные мероприятия на неопределенный срок.

Это связано с тем, что 12 марта 2020 года в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок. Ограничения в Республике Абхазия данным распоряжением вводятся до 07 апреля 2020 года.

Обновленная информация о датах проведения отборочных испытаний будет опубликована на сайте Представительства Россотрудничества http://abh.rs.gov.ru/