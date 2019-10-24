ПАМЯТКА САНЭПИДЕМСЛУБЫ: КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Заболевание COVID-19 имеет достаточно продолжительный инкубационный период и может протекать бессимптомно в начальной стадии, поэтому, в случае появления любого из первых признаков заболевания: ухудшение самочувствия, утомляемость, сухой кашель, повышение температуры тела, заложенность носа, насморк, першение в горле (в ряде случаев могут отмечаться различные боли, фарингит, затруднение дыхания, тошнота и диарея) надо немедленно обратиться в медицинское учреждение или по телефону горячей линии : 226-44-52, 226-49-55.

- - При обращении, в обязательном порядке, необходимо указать свои данные, симптомы недомогания, сообщить о том, что Вы прибыли на территорию Абхазии через санитарно-карантинный пост «Псоу» или «Ингур», указать дату пересечения границы и из какой страны (региона, города) следовали.

- Ни в коем случае не заниматься самолечением, требовать осмотра медицинским работником, требовать забора биологического материала (мазок из носа, зева) на COVID-19.

- В целях обеспечения безопасности окружающих людей, при появлении первых признаков заболевания, принять все меры по изоляции себя от близкого окружения: отдельная комната, ограничение контакта с близкими, оповещение знакомых об инфекционном больном в доме! Запрет на посещение посторонних лиц! Использовать одноразовые платки, салфетки, одноразовые бумажные полотенца. Выделение индивидуальных предметов – полотенца, чашки, ложки, кружки, с последующей дезинфекцией кипячением отдельно от предметов членов семьи.

- Организация строгого дезинфекционного режима в комнате с больным: предметы обихода протирать спиртосодержащими или иными дезинфицирующими средствами; проводить ежедневную 2-х разовую влажную уборку полов с дезинфицирующими средствами; проветривание комнаты каждые 3-4 часа. При каждом пользовании сантехнической комнатой использовать средства дезинфекции для протирания кнопки сливного бачка, дверной ручки, ручки крана и проч.

- При проявлении сходной симптоматики у окружающих немедленно сообщить в Лечебное учреждение (лечащему врачу) о вторичном случае в семье (окружении).

- Не принимать антибиотиков (только ухудшают лечение) без назначения врача! Соблюдать постельный режим. При нарастании симптоматики болезни (ухудшение общего самочувствия, отсутствие снижения температуры, нарастании затрудненного дыхания, болях при кашле, чихании) вызвать автомобиль скорой медицинской помощи и продолжить лечение в больничных условиях.