ПРОШЛО 27 ЛЕТ СО ДНЯ МАРТОВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 1993 ГОДА ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ СУХУМА

Операция не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции.

В ночь с 15-го на 16 марта 1993 г. абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума.

Воины Абхазской армии, прошедшие боевой путь от начала до конца, признаются, что мартовское наступление за освобождение Сухума было самым тяжелым. В мартовских боях за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести.

Сегодня в память о тех трагических событиях в Парке Славы в Сухуме состоялась церемония возложения венков и цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992- 1993 гг.

На церемонии возложения присутствовали ветераны войны, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия, депутаты парламента, члены правительства, военные, представители общественности, школьники.

В память о тех трагических событиях ежегодно по всей республике к мемориалам памяти и могилам павших возлагают цветы, зажигают свечи. В учебных учреждениях организуют встречи с ветеранами, участниками мартовского наступления.

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МАРТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1993 Г. — ОДНА ИЗ ТРАГИЧНЫХ И СКОРБНЫХ ДАТ

Прошло 27 лет со дня мартовской 1993 года наступательной операции по освобождению нашей столицы Сухума - одной из самых трагичных и скорбных дат в новейшей истории Абхазии.

15 марта в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Бойцов со всех сторон окружил враг, но, несмотря на сложные условия и неравные силы, трое суток абхазские бойцы вели ожесточенные бои с грузинскими оккупантами. Тогда же, в ночь с 15 на 16 марта, нескольким группам бойцов абхазского ополчения все-таки удалось, обойдя противника, пробраться в столицу.

После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на свои прежние позиции. Под огнем противника наши бойцы выводили раненых боевых товарищей и выносили погибших. Мартовская операция провалилась, она не имела успеха.

Как вспоминают ветераны тех событий, мартовское наступление было самым тяжелым за всю Отечественную войну народа Абхазии, а потери Вооруженных сил в ней - самыми большими за весь период войны. В этих боях погибли более 200 бойцов абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, более 20 пропали без вести.

Невозможно не восхищаться стойкостью и героизмом, самоотверженностью и мужеством наших бойцов, ценой своей жизни защищавших страну. Сложно забыть великий подвиг, который они совершили.

Мы чтим своих Героев! Мы склоняем свои головы перед их памятью!

Политическая партия «Амцахара»

Сухум, 15 марта 2020 год.