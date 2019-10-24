ЖЕНЕВСКИЕ ДИСКУССИИ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 16 марта 2020. Абхазия-Информ. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье перенесены на неопределенную дату из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в понедельник ТАСС министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
"Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который должен был пройти 31 марта - 1 апреля, не состоится. Участники дискуссий не могут принять в нем участие из-за ситуации с коронавирусом. Пока неизвестно, на какую дату перенесут дискуссии", - сказал глава абхазского МИД.
В переговорах в Женеве, которые ведутся с 2008 года, принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.
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