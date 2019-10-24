ЖЕНЕВСКИЕ ДИСКУССИИ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 16 марта 2020. Абхазия-Информ. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье перенесены на неопределенную дату из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в понедельник ТАСС министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который должен был пройти 31 марта - 1 апреля, не состоится. Участники дискуссий не могут принять в нем участие из-за ситуации с коронавирусом. Пока неизвестно, на какую дату перенесут дискуссии", - сказал глава абхазского МИД.