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Абхазия Информ

ЗУХБА АЙНАР, ЗУХБА МИЗАН, ЗУХБА АСЛАН И АВИДЗБА ГАРРИ ЗАДЕРЖАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ В УВД ПО Г. СУХУМ

Новости Вторник, 17 марта 2020 14:44
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ЗУХБА АЙНАР, ЗУХБА МИЗАН, ЗУХБА АСЛАН И АВИДЗБА ГАРРИ ЗАДЕРЖАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ В УВД ПО Г. СУХУМ

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. 16 марта 2020 г. примерно в 02:00 час. в г. Сухум сотрудники отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные совместно с сотрудниками первого отдела милиции УВД по г. Сухум в ходе проведения профилактических мероприятий на обслуживаемой территории предприняли попытку остановки автомобиля «Тойота Ноах» без государственных номерных знаков, которая с превышением скоростного режима двигалась по ул. Аидгылара в сторону ул. Ардзинба. На законные требования сотрудников милиции водитель не отреагировал и продолжил движение по ул. Воронова.

Преследуя автотранспортное средство в момент максимального сближения сотрудники милиции узнали пассажира «Тойоты Ноах» жителя г. Сухум Зухба Аслана Игоревиа. На требования остановить автомобиль в сторону сотрудников милиции были произведены выстрелы из огнестрельного оружия.

В ходе дальнейшего преследования нарушителей по ул. Гума в с. Яштуха Сухумского района сотрудники милиции предприняли попытку перекрыть дорогу движущемуся автомобилю, когда из «Тойоты Ноах» открыли прицельный огонь из автоматического оружия, в результате чего автомашина сотрудников милиции получила механические повреждения, но сотрудники продолжили преследование. В районе памятника "Танк" нарушители еще раз произвели обстрел автомобиля ВАЗ-2114 и с места происшествия скрылись.

По данному факту был поднят оперативный состав ведомственных подразделений с целью установления и задержания лиц, совершивших противоправные действия в отношении сотрудников милиции. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий автомобиль «Тойота Ноах» обнаружен сожженным в сеое  Каман Сухумского района.

Установлено, что данная автомашина «Тойота Ноах» (госномерной знак А261РК 15-го региона) принадлежала жителю г. Сухум, 1952 года рождения, и, будучи припаркованной во дворе дома по ул. Чалмаз, была угнана в ночь на 12 марта 2020 г., о чем гражданин обратился с заявлением в столичное УВД.

В ходе реализации оперативной информации по подозрению в совершении угона данного автотранспортного средства сотрудники ОУР УВД, ОУР первого отдела милиции УВД по г. Сухум совместно с сотрудниками ОВД по Сухумскому району в с. Яштхуа задержали четырех жителей г. Сухум: Зухба Айнара Амирановича, 1987 года рождения, Зухба Мизана Амирановича, 1984 года рождения, Зухба Аслана Игоревич 1995, года рождения, и Авидзба Гарри Хиударовича 1976 года рождения.

На момент задержания вышеуказанные лица следовали на автомобиле «Мазда-6» без госномерных знаков. Оказав сопротивление, злоумышленники протаранили принадлежащую сотруднику милиции машину «Тойота Марк-Х» и продолжили движение. Впоследствии были настигнуты в одном из тупиков села Яштуха, где бросили автомобиль и предприняли бегство с целью скрыться, при этом пытались замаскировать в ближайшем сарае имеющееся при себе оружие.

Принятыми оперативными мерами граждане Зухба Айнар, Зухба Мизан, Зухба Аслан и Авидзба Гарри задержаны и доставлены в УВД по г. Сухум, оружие изъято.

Согласно справке экспертов, изъятое оружие: автоматы системы "Калашникова" калибра 5.45 мм и 7.62 мм и патроны к ним в количестве 82 единицы, пистолет "Викинг" калибра 9.19 мм и 16 патрон к нему технически исправны и к производству выстрелов пригодны, а также РГД-5 с запалом.

Материал по данному факту будет переслан в прокуратуру Сухумского района.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА http://mvdra.org/press/10256/

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2020 14:50

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