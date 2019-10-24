ВНИМАНИЕ - ФЕЙК! МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии заявляет, что активно распространяемая 17 марта 2020 года в социальных мессенджерах информация о том, что якобы сегодня "с 23:00 и до 5:00 утра вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции…», не соответствует действительности, более того, не имеет под собой никаких оснований и является стопроцентным фейком.

Минздрав РА обращает к гражданам с убедительной просьбой критически относиться к подобного рода рассылкам и доверять лишь официальным источникам информации.