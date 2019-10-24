 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
марта 04 2020

КАЖДЫЙ ПЕРИОД РОЖДАЕТ СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

На своей странице в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Багапше поделилась Виктория Думава. «Каждый период…
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
марта 04 2020
ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА –ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ»
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ
февраля 24 2020
МОСТИК ОБЪЕКТИВНОСТИ

В мире

АРБИТРАЖ В ГААГЕ ОТКАЗАЛСЯ ВЫНОСИТЬ РЕШЕНИЕ ПО КРЫМУ В РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ
марта 16 2020

АРБИТРАЖ В ГААГЕ ОТКАЗАЛСЯ ВЫНОСИТЬ РЕШЕНИЕ ПО КРЫМУ В РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ

Киеву предлагается до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований ГААГА, 16 марта. /ТАСС/. Международный…
В ЦБ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ
марта 13 2020
В ЦБ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ЗА ДВА ДНЯ
марта 13 2020
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ЗА ДВА ДНЯ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: "ПРОСИМ НЕ НАГНЕТАТЬ ОБСТАНОВКУ И НЕ ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУСЛО"

Новости Вторник, 17 марта 2020 15:39
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: &quot;ПРОСИМ НЕ НАГНЕТАТЬ ОБСТАНОВКУ И НЕ ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУСЛО&quot;

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с задержанием правоохранительными органами Мизана Зухба, являющегося руководителем одного из региональных отделений политической партии «Ацахара», партия выступила с обращением.

«Вчера в соцсетях появилась информация о том, что якобы руководитель одного из штабов кандидата в президенты Аслана Бжания Мизан Зухба был задержан. Пользователями выдвигаются различные версии о причинах задержания.

Мы обращаемся ко всем с убедительной просьбой – не делать преждевременных выводов и не вводить людей в заблуждение. Мизан Зухба является членом партии «Амцахара», но не является руководителем одного из штабов», - отмечается в обращении партии «Амцахара».

Вместе с тем однопартийцы Мизана Зухба заявляют, что он – «человек с четкой гражданской позицией, никогда своими действиями не порочил статус члена партии «Амцахара» и не был замечен в противоправных действиях».

В сложившейся ситуации партия «Амцахара» просит не нагнетать обстановку, не переводить все в политическое русло и обещает принять все меры для законного и справедливого рассмотрения случившегося.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2020 15:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВНИМАНИЕ - ФЕЙК! МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! НОВОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.