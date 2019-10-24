ПАРТИЯ «АМЦАХАРА»: "ПРОСИМ НЕ НАГНЕТАТЬ ОБСТАНОВКУ И НЕ ПЕРЕВОДИТЬ ВСЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУСЛО"
Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. В связи с задержанием правоохранительными органами Мизана Зухба, являющегося руководителем одного из региональных отделений политической партии «Ацахара», партия выступила с обращением.
«Вчера в соцсетях появилась информация о том, что якобы руководитель одного из штабов кандидата в президенты Аслана Бжания Мизан Зухба был задержан. Пользователями выдвигаются различные версии о причинах задержания.
Мы обращаемся ко всем с убедительной просьбой – не делать преждевременных выводов и не вводить людей в заблуждение. Мизан Зухба является членом партии «Амцахара», но не является руководителем одного из штабов», - отмечается в обращении партии «Амцахара».
Вместе с тем однопартийцы Мизана Зухба заявляют, что он – «человек с четкой гражданской позицией, никогда своими действиями не порочил статус члена партии «Амцахара» и не был замечен в противоправных действиях».
В сложившейся ситуации партия «Амцахара» просит не нагнетать обстановку, не переводить все в политическое русло и обещает принять все меры для законного и справедливого рассмотрения случившегося.
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