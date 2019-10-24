Кроме того, в рамках действующего Распоряжения и работы Государственной миграционной службы во въезде на территорию республики отказано 565 гражданам иностранных государств.

Согласно Распоряжению об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятому в рамках мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции, профильными ведомствами с 1 марта отказано в получении виз 139 гражданам иностранных государств.

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ . На сайте Кабинета Министров РА создана новая рубрика «Новости Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавируса» В ней размещена информация с 7 февраля по сегодняшний день. https://km-ra.org/important/

17 Марта 2020 г.

По решению Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, санитарно-эпидемиологическая служба Минздравсоцобеспечения проводит регулярную профилактическую дезинфекцию габаритного общественного транспорта (тролейбусов и автобусов). Рекомендации по профилактической местной обработке и необходимые препараты переданы также в районные СЭС.

16 Марта 2020 г.

20 марта в Министерство здравоохранения и социального обеспечения поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор". Диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов в течение 24 часов. Наборы для забора биоматериала будут распределены по всем лечебным учреждениям Абхазии. Исследование по необходимости будет проводиться пациентам с клиническими сопутствующими симптомами.

14 Марта 2020 г.

14 марта в Абхазию прибыла первая партия гуманитарного груза, содержащая специальные средства и медикаменты для защиты медицинского персонала при контакте с больными. В перечень полученного груза вошли специализированный тепловизор, который в ближайшие дни будет установлен в санитарно-карантинном пункте на КПП «Псоу», маски со специальным фильтром, специальные медицинские комбинезоны, перчатки, костюмы, одноразовые простыни, бахилы.

13 Марта 2020 г.

13 марта Министерство здравоохранения и социального обеспечения совместно с санитарно-эпидемиологической службой разработало ряд рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Памятка состоит из семи основных пунктов и основа на утверждённых Всемирной организацией здравоохранения протоколах ведения больных, заражённых коронавирусной инфекцией. Смотреть памятку >>

12 Марта 2020 г.

12 марта исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий. Распоряжение касается всех государственных учреждений и организаций. Под запретом также заграничные служебные командировки.

11 Марта 2020 г.

11 марта исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе. С 20:00 часов 14 марта 2020 года пересечение границы для всех категорий граждан запрещено (исключение - работники Ингур-ГЭС).

6 Марта 2020 г.

6 марта Министерство здравоохранения и социального обеспечения приняло решение о формировании резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения в полной мере лечебно-профилактических учреждений республики.

4 Марта 2020 г.

4 марта исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Состав Штаба:

Цахнакия Т.М. – министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия - руководитель Штаба; Бобуа А.А. – начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия; Квициния Л.К. – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия; Какоба А.П. – министр просвещения Республики Абхазия; Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия; Кварацхелия Л.С. – заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия; Скорик Л.В. – главный Государственный санитарный врач Республики Абхазия; Тарба Р.Б. – военный прокурор Республики Абхазия; Чачхиани Н.Г. – заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия, начальник Пограничного отряда; Главы администраций городов и районов Республики Абхазия.

27 Февраля 2020 г.

27 февраля исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия подписал Распоряжение об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у Республики Абхазия в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия и Государственная миграционная служба Республики Абхазия приостановила выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Республику Абхазия.

7 Февраля 2020 г.

С 7 февраля в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Распоряжением Валерия Бганба ограничен въезд в Республику Абхазия граждан Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.