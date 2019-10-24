НОВОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. На сайте Кабинета Министров РА создана новая рубрика «Новости Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавируса» В ней размещена информация с 7 февраля по сегодняшний день. https://km-ra.org/important/
17 Марта 2020 г.
Согласно Распоряжению об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятому в рамках мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции, профильными ведомствами с 1 марта отказано в получении виз 139 гражданам иностранных государств.
(Австрия – 2 человека; Аргентина – 2 человека; Азербайджан – 1; Бельгия – 2; Беларусь – 5; Болгария – 3; Венгрия – 3; Германия – 7; Гана – 1; Греция – 4; Египет – 2; Израиль – 5; Индия – 2; Италия – 3; Индонезия – 1; Кыргызстан – 1 Китай – 2; Литва – 1; Латвия – 1; Молдавия – 4; Нидерланды – 2; Нигерия – 1; Перу – 1; Пакистан – 25; Польша – 1; Румыния – 1; США – 5; Сербия – 1; Сирия – 3; Турция – 13; Таджикистан – 2; Таиланд – 1; Украина – 20; Франция – 3; Финляндия – 1; Чехия – 3; Швеция – 2; Эстония – 1; Япония – 1 человек.)
Кроме того, в рамках действующего Распоряжения и работы Государственной миграционной службы во въезде на территорию республики отказано 565 гражданам иностранных государств.
17 Марта 2020 г.
По решению Межведомственного оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, санитарно-эпидемиологическая служба Минздравсоцобеспечения проводит регулярную профилактическую дезинфекцию габаритного общественного транспорта (тролейбусов и автобусов). Рекомендации по профилактической местной обработке и необходимые препараты переданы также в районные СЭС.
16 Марта 2020 г.
20 марта в Министерство здравоохранения и социального обеспечения поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор". Диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов в течение 24 часов. Наборы для забора биоматериала будут распределены по всем лечебным учреждениям Абхазии. Исследование по необходимости будет проводиться пациентам с клиническими сопутствующими симптомами.
14 Марта 2020 г.
14 марта в Абхазию прибыла первая партия гуманитарного груза, содержащая специальные средства и медикаменты для защиты медицинского персонала при контакте с больными. В перечень полученного груза вошли специализированный тепловизор, который в ближайшие дни будет установлен в санитарно-карантинном пункте на КПП «Псоу», маски со специальным фильтром, специальные медицинские комбинезоны, перчатки, костюмы, одноразовые простыни, бахилы.
13 Марта 2020 г.
13 марта Министерство здравоохранения и социального обеспечения совместно с санитарно-эпидемиологической службой разработало ряд рекомендаций по борьбе с коронавирусной инфекцией. Памятка состоит из семи основных пунктов и основа на утверждённых Всемирной организацией здравоохранения протоколах ведения больных, заражённых коронавирусной инфекцией. Смотреть памятку >>
12 Марта 2020 г.
12 марта исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий. Распоряжение касается всех государственных учреждений и организаций. Под запретом также заграничные служебные командировки.
11 Марта 2020 г.
11 марта исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии пунктов пропуска на абхазо-грузинской государственной границе. С 20:00 часов 14 марта 2020 года пересечение границы для всех категорий граждан запрещено (исключение - работники Ингур-ГЭС).
6 Марта 2020 г.
6 марта Министерство здравоохранения и социального обеспечения приняло решение о формировании резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения в полной мере лечебно-профилактических учреждений республики.
4 Марта 2020 г.
4 марта исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о создании Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Состав Штаба:
- Цахнакия Т.М. – министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия - руководитель Штаба;
- Бобуа А.А. – начальник Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
- Квициния Л.К. – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
- Какоба А.П. – министр просвещения Республики Абхазия;
- Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;
- Кварацхелия Л.С. – заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия;
- Скорик Л.В. – главный Государственный санитарный врач Республики Абхазия;
- Тарба Р.Б. – военный прокурор Республики Абхазия;
- Чачхиани Н.Г. – заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия, начальник Пограничного отряда;
- Главы администраций городов и районов Республики Абхазия.
27 Февраля 2020 г.
27 февраля исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия подписал Распоряжение об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у Республики Абхазия в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия и Государственная миграционная служба Республики Абхазия приостановила выдачу виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Республику Абхазия.
7 Февраля 2020 г.
С 7 февраля в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Распоряжением Валерия Бганба ограничен въезд в Республику Абхазия граждан Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.
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