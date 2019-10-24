В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. В министерстве здравоохранения обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РА. Совещание с участием главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений Абхазии провел министр здравоохранения и социального развития Тамаз Цахнакия.
Как отмечалось на совещании, по линии международных организаций Минздрав уже получил первую партию гуманитарной помощи (медицинские изделия и лекарственные препараты).
Правительством также достигнуты договорённости об оказании гуманитарной помощи со стороны Правительства РФ, которая ожидается в ближайшее время. Кроме того, в санитарно-карантинном пункте абхазо-российской границы по реке Псоу уже в ближайшие дни будет установлен тепловизор, бригада скорой помощи осуществляет круглосуточное дежурство.
Укомплектована всем необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями Республиканская больница Минздрава РА. Издан приказ Минздрава о приеме, поэтапной маршрутизации, изоляции и лечении больного короновирусом, который выработан согласно всем рекомендациям протокола ВОЗ. Осуществляется дезинфекция транспортной сети, поручено сформировать медицинские бригады на случай карантина.
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