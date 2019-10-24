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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Вторник, 17 марта 2020 18:02
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В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. В министерстве здравоохранения обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РА. Совещание с участием главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений Абхазии провел министр здравоохранения и социального развития Тамаз Цахнакия.

Как отмечалось на совещании, по линии международных организаций Минздрав уже получил первую партию гуманитарной помощи (медицинские изделия и лекарственные препараты).

Правительством также достигнуты договорённости об оказании гуманитарной помощи со стороны Правительства РФ, которая ожидается в ближайшее время. Кроме того, в санитарно-карантинном пункте абхазо-российской границы по реке Псоу уже в ближайшие дни будет установлен тепловизор, бригада скорой помощи осуществляет круглосуточное дежурство.

Укомплектована всем необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями Республиканская больница Минздрава РА. Издан приказ Минздрава о приеме, поэтапной маршрутизации, изоляции и лечении больного короновирусом, который выработан согласно всем рекомендациям протокола ВОЗ. Осуществляется дезинфекция транспортной сети, поручено сформировать медицинские бригады на случай карантина.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2020 18:34

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