В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. В министерстве здравоохранения обсудили материально-техническое, лекарственное и кадровое обеспечение лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РА. Совещание с участием главных врачей всех лечебно-профилактических учреждений Абхазии провел министр здравоохранения и социального развития Тамаз Цахнакия.

Как отмечалось на совещании, по линии международных организаций Минздрав уже получил первую партию гуманитарной помощи (медицинские изделия и лекарственные препараты).