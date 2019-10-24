 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
марта 17 2020

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ БЖАНИЯ Строительство полноценного гоосударства стало главной и итоговой…
ТЕЗИСЫ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
марта 17 2020
ТЕЗИСЫ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЛЕОНИДА ЮРЬЕВИЧА ДЗАПШБА
марта 17 2020
ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЛЕОНИДА ЮРЬЕВИЧА ДЗАПШБА

В мире

АРБИТРАЖ В ГААГЕ ОТКАЗАЛСЯ ВЫНОСИТЬ РЕШЕНИЕ ПО КРЫМУ В РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ
марта 16 2020

АРБИТРАЖ В ГААГЕ ОТКАЗАЛСЯ ВЫНОСИТЬ РЕШЕНИЕ ПО КРЫМУ В РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ

Киеву предлагается до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований ГААГА, 16 марта. /ТАСС/. Международный…
В ЦБ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ
марта 13 2020
В ЦБ ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ К ВНЕШНИМ ШОКАМ
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ЗА ДВА ДНЯ
марта 13 2020
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ЗА ДВА ДНЯ

Календарь событий

« Март 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА, СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ РФ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Новости Вторник, 17 марта 2020 18:11
Оцените материал
(0 голосов)
ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА, СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ РФ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. 17 марта заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава принял советника-посланника Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Максима Литвинова. На встрече обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в мире, и, в связи с этим, принятое Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года «О мерах по защите здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Максим Литвинов проинформировал заместителя министра о том, что, в  соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года «О мерах по защите здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», с 18 марта по 1 мая вводится ограничение на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Это касается в том числе и граждан Республики Абхазия, не имеющих российского гражданства.

Граждане Республики Абхазия, имеющие действительные российские паспорта (внутренний или заграничный) смогут, как и прежде, посещать Российскую Федерацию без всяких ограничений.

В Абхазии с 1 марта действует запрет на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у РА в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим.

С 14 марта запрещено пересечение абхазо-грузинской границы для всех категорий граждан, за исключением работников ИнгурГЭС.

 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2020 18:28

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА РЕАКТИВЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 4,5 МЛН РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.