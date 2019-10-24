ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА, СМОГУТ ПОСЕЩАТЬ РФ БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Сухум. 17 марта 2020. Абхазия-Информ. 17 марта заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава принял советника-посланника Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Максима Литвинова. На встрече обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в мире, и, в связи с этим, принятое Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года «О мерах по защите здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Максим Литвинов проинформировал заместителя министра о том, что, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года «О мерах по защите здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», с 18 марта по 1 мая вводится ограничение на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Это касается в том числе и граждан Республики Абхазия, не имеющих российского гражданства.

Граждане Республики Абхазия, имеющие действительные российские паспорта (внутренний или заграничный) смогут, как и прежде, посещать Российскую Федерацию без всяких ограничений.

В Абхазии с 1 марта действует запрет на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением граждан государств, с которыми у РА в соответствии с международными договорами установлен безвизовый режим.

С 14 марта запрещено пересечение абхазо-грузинской границы для всех категорий граждан, за исключением работников ИнгурГЭС.