ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции посвящалось заседание Совета безопасности РА, состоявшееся во вторник 17 марта. Вел заседание исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.
Члены Совбеза и приглашенные обсудили текущую ситуацию, предупредительные меры по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу».
Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал членов Совбеза об ограничениях режима пересечении границы, введённых российским правительством.
С 18 марта до 1 мая прохождение границы возможно только жителям Абхазии, являющимся гражданами Российской Федерации и обладающим документами, подтверждающими российское гражданство.
Ограничение не коснётся грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал о текущей работе:
«Ситуация на сегодняшний день стабильная, работы наших бригад на границе идут в полном объёме, завтра будет установлен тепловизор, все должны будут проходить через него. Сегодня мы осуществляем бесконтактное измерение температуры граждан, пересекающих границу. За весь период проверки лиц, переходящих границу с температурой, не зафиксировано. Напомню, что рядом с пунктом пропуска находится передвижная поликлиника, где круглосуточно дежурят медики».
Речь шла и о дополнительных мерах по защите здоровья населения, работе межведомственного штаба по защите от вирусной инфекции, реализации поручений штаба и выполнении рекомендаций Минздрава на местах.
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