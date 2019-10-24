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Абхазия Информ

ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Среда, 18 марта 2020 10:15
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ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции посвящалось заседание Совета безопасности РА, состоявшееся во вторник 17 марта. Вел заседание исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.

Члены Совбеза и приглашенные обсудили текущую ситуацию, предупредительные меры по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу».

Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал членов Совбеза об ограничениях режима пересечении границы, введённых российским правительством.

С 18 марта до 1 мая прохождение границы возможно только жителям Абхазии, являющимся гражданами Российской Федерации и обладающим документами, подтверждающими российское гражданство.

Ограничение не коснётся грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал о текущей работе:

«Ситуация на сегодняшний день стабильная, работы наших бригад на границе идут в полном объёме, завтра будет установлен тепловизор, все должны будут проходить через него. Сегодня мы осуществляем бесконтактное измерение температуры граждан, пересекающих границу. За весь период проверки лиц, переходящих границу с температурой, не зафиксировано. Напомню, что рядом с пунктом пропуска находится передвижная поликлиника, где круглосуточно дежурят медики».

Речь шла и о дополнительных мерах по защите здоровья населения, работе межведомственного штаба по защите от вирусной инфекции, реализации поручений штаба и выполнении рекомендаций Минздрава на местах.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 18 марта 2020 10:18

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