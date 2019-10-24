ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Члены Совбеза и приглашенные обсудили текущую ситуацию, предупредительные меры по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу».

С 18 марта до 1 мая прохождение границы возможно только жителям Абхазии, являющимся гражданами Российской Федерации и обладающим документами, подтверждающими российское гражданство.

Ограничение не коснётся грузовых автотранспортных средств и сопровождающих их лиц.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия рассказал о текущей работе:

«Ситуация на сегодняшний день стабильная, работы наших бригад на границе идут в полном объёме, завтра будет установлен тепловизор, все должны будут проходить через него. Сегодня мы осуществляем бесконтактное измерение температуры граждан, пересекающих границу. За весь период проверки лиц, переходящих границу с температурой, не зафиксировано. Напомню, что рядом с пунктом пропуска находится передвижная поликлиника, где круглосуточно дежурят медики».

Речь шла и о дополнительных мерах по защите здоровья населения, работе межведомственного штаба по защите от вирусной инфекции, реализации поручений штаба и выполнении рекомендаций Минздрава на местах.