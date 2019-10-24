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Абхазия Информ

КАБМИН УТВЕРДИЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 14 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Новости Среда, 18 марта 2020 13:21
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КАБМИН УТВЕРДИЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 14 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил распоряжение об использовании средств резервного фонда правительства Абхазии в сумме чуть более 14 млн рублей.

Министерству финансов поручено направить средства резервного фонда Кабинета Министров на финансирование: мероприятий по проведению непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, а также по обеспечению надлежащего функционирования органов власти.

Государственному управлению по строительству выделяется 332 920 (триста тридцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей на устройство дренажа на территории Республиканской санитарно–бактериологической лаборатории г. Сухум; 7 113 856 - на проведение капитального ремонта ограждения «Лыхнашта» в селе Лыхны Гудаутского района; 220 000 рублей - на строительство навеса для установки тепловизора на КПП «Псоу» в целях защиты населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.

Государственной ветеринарной службе выделяется 200 000 рублей для осуществления выплат вознаграждений гражданам за уничтожение волков шакалов и лис;

Аппарату Кабинета Министров - 58 003 рубля для общественной организации «Абхазский союз ветеранов Афганистана» на организацию торжественного приема гостей и ветеранов боевых действий в Республике Афганистан в связи с 31–й годовщиной вывода советских войск из Афганистана;

Министерству просвещения - 5 767 057 рублей на поставку оборудования и мебели для средней школы №3 города Гудаута; 400 000 рублей - на приобретение специального спортивного инвентаря необходимого для секции тхэквондо для детей с ограниченными возможностями Сухумской спортивной школы.

Контроль за исполнением распоряжения возлагается на Минфин и Аппарат Кабмина РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 18 марта 2020 13:23

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