КАБМИН УТВЕРДИЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 14 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил распоряжение об использовании средств резервного фонда правительства Абхазии в сумме чуть более 14 млн рублей.

Министерству финансов поручено направить средства резервного фонда Кабинета Министров на финансирование: мероприятий по проведению непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, а также по обеспечению надлежащего функционирования органов власти.

Государственному управлению по строительству выделяется 332 920 (триста тридцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей на устройство дренажа на территории Республиканской санитарно–бактериологической лаборатории г. Сухум; 7 113 856 - на проведение капитального ремонта ограждения «Лыхнашта» в селе Лыхны Гудаутского района; 220 000 рублей - на строительство навеса для установки тепловизора на КПП «Псоу» в целях защиты населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.