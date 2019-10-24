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Абхазия Информ

В СЕЛЕ АТАРА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖИЛИ ЗАПАЛ ОТ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ

Новости Среда, 18 марта 2020 16:57
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Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Жители села Атара Очамчырского района обнаружили в лесу запал от противотанковой мины ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

Вызванные на место находки сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных веществ МЧС Абхазии изъяли находку для ее дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МЧС.

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