В СЕЛЕ АТАРА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖИЛИ ЗАПАЛ ОТ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Жители села Атара Очамчырского района обнаружили в лесу запал от противотанковой мины ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

Вызванные на место находки сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных веществ МЧС Абхазии изъяли находку для ее дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МЧС.