В СЕЛЕ АТАРА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖИЛИ ЗАПАЛ ОТ ПРОТИВОТАНКОВОЙ МИНЫ
Новости Среда, 18 марта 2020 16:57
Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Жители села Атара Очамчырского района обнаружили в лесу запал от противотанковой мины ТМ-62 времен Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.
Вызванные на место находки сотрудники отдела по обезвреживанию взрывоопасных веществ МЧС Абхазии изъяли находку для ее дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба МЧС.
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