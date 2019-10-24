В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОДЛЯТ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. В школах Абхазии продлят весенние каникулы. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров в среду, 18 марта, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба.
Премьер-министр отметил, что занятия в школах республики будут отменены, однако пока не ясно до какого времени.
"Уже сегодня будет издан указ, по которому мы распустим все школы, но не знаю до какого срока. Но я не могу запретить проводить свадьбы, мы сами должны думать, весь мир боится, мы одни не боимся", - цитирует Бганба Sputnik Абхазия.
В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции школьные каникулы, запланированные на 23 - 29 марта, приказом министра просвещения перенесли на 16 - 22 марта.
С 12 марта по 7 апреля в Абхазии введен запрет на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, с 14 марта введен запрет на пресечение абхазо-грузинской границы всем гражданам, за исключением работников ИнгурГЭС.
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