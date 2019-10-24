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Абхазия Информ

В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОДЛЯТ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Новости Среда, 18 марта 2020 18:08
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В ШКОЛАХ АБХАЗИИ ПРОДЛЯТ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. В школах Абхазии продлят весенние каникулы. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров в среду, 18 марта, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба.

Премьер-министр отметил, что занятия в школах республики будут отменены, однако пока не ясно до какого времени.

"Уже сегодня будет издан указ, по которому мы распустим все школы, но не знаю до какого срока. Но я не могу запретить проводить свадьбы, мы сами должны думать, весь мир боится, мы одни не боимся", - цитирует Бганба Sputnik Абхазия.

13 марта министерство просвещения Абхазии приняло решение о перенесении на неделю каникул в школах - вместо 23 – 29 марта, на 16 - 22 марта.

В целях защиты населения от завоза и распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции школьные каникулы, запланированные на 23 - ‪29 марта, приказом министра просвещения перенесли на 16 - ‪22 марта.

С 12 марта по 7 апреля в Абхазии введен запрет на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, с 14 марта введен запрет на пресечение абхазо-грузинской границы всем гражданам, за исключением работников ИнгурГЭС.

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