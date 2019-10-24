Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. В школах Абхазии продлят весенние каникулы. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров в среду, 18 марта, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Валерий Бганба.

Премьер-министр отметил, что занятия в школах республики будут отменены, однако пока не ясно до какого времени.

"Уже сегодня будет издан указ, по которому мы распустим все школы, но не знаю до какого срока. Но я не могу запретить проводить свадьбы, мы сами должны думать, весь мир боится, мы одни не боимся", - цитирует Бганба Sputnik Абхазия.