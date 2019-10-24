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Абхазия Информ

СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Среда, 18 марта 2020 18:22
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СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о создании Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Координационный штаб создается в целях разработки и принятия дополнительных мер по защите населения республики от коронавирусной инфекции, вызванной.

В состав Координационного штаба, возглавляемого и.о. президента Валерием Бганба, входят:

  • Адгур Агрба – генеральный прокурор;
  • Анри Бобуа – начальник Государственной миграционной службы;
  • Робестан Габлия – начальник Государственного управления по энергетике, транспорту и связи;
  • Гурам Инапшба – председатель Государственного таможенного комитета;
  • Беслан Квициния – и.о. секретаря Совета безопасности;
  • Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям;
  • Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;
  • Адгур Какоба – министр просвещения;
  • Кан Кварчия – и.о. главы администрации города Сухум;
  • Зураб Маргания – председатель Службы государственной безопасности;
  • Джансух Нанба – вице-премьер, министр финансов;
  • Давид Сангулия – руководитель Аппарата Кабинета Министров;  
  • Раули Смыр – министр внутренних дел;      
  • Людмила Скорик – главный государственный санитарный врач;
  • Тамаз Цахнакия – министр здравоохранения и социального обеспечения;  
  • Беслан Цвижба – первый заместитель министра обороны;
  • Дмитрий Шамба – врио руководителя Администрации Президента РА.
Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 18 марта 2020 18:24

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