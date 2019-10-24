СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о создании Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Координационный штаб создается в целях разработки и принятия дополнительных мер по защите населения республики от коронавирусной инфекции, вызванной.

В состав Координационного штаба, возглавляемого и.о. президента Валерием Бганба, входят: