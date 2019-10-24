СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Новости Среда, 18 марта 2020 18:22
Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о создании Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Координационный штаб создается в целях разработки и принятия дополнительных мер по защите населения республики от коронавирусной инфекции, вызванной.
В состав Координационного штаба, возглавляемого и.о. президента Валерием Бганба, входят:
- Адгур Агрба – генеральный прокурор;
- Анри Бобуа – начальник Государственной миграционной службы;
- Робестан Габлия – начальник Государственного управления по энергетике, транспорту и связи;
- Гурам Инапшба – председатель Государственного таможенного комитета;
- Беслан Квициния – и.о. секретаря Совета безопасности;
- Лев Квициния – министр по чрезвычайным ситуациям;
- Кове Д.В. – министр иностранных дел Республики Абхазия;
- Адгур Какоба – министр просвещения;
- Кан Кварчия – и.о. главы администрации города Сухум;
- Зураб Маргания – председатель Службы государственной безопасности;
- Джансух Нанба – вице-премьер, министр финансов;
- Давид Сангулия – руководитель Аппарата Кабинета Министров;
- Раули Смыр – министр внутренних дел;
- Людмила Скорик – главный государственный санитарный врач;
- Тамаз Цахнакия – министр здравоохранения и социального обеспечения;
- Беслан Цвижба – первый заместитель министра обороны;
- Дмитрий Шамба – врио руководителя Администрации Президента РА.