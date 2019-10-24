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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: ЗИМНИЙ КУРОРТ НА МАМЗЫШЬХЕ МОГУТ СОЗДАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕТСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Новости Четверг, 19 марта 2020 11:42
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АСЛАН БЖАНИЯ: ЗИМНИЙ КУРОРТ НА МАМЗЫШЬХЕ МОГУТ СОЗДАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ С ПОМОЩЬЮ ОТВЕТСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ18 марта кандидат в президенты Аслан Бжания встретился си избирателями города Гагра.

Приветствуя гагрцев, он сказал: «Добрый день, дорогие моему сердцу гагрцы. Я как-то высказался в том духе, что единственные люди, которым я завидую – это жители города Гагра, потому что они живут в таком месте, которое я назвал бы раем. Другое дело, что иногда власть портит настроение даже в раю».

Среди множества вопросов, заданных кандидату в президенты, был и вопрос о том, почему никто не касается темы завершения начатого еще во времена СССР строительства зимнего курорта на горе Мамзышьха.

По мнению задававшего вопрос, при завершении строительства курорта, население, зарабатывающее на туризме, было бы занято круглогодично.

Аслан Бжания назвал эту идею прекрасной, но при этом отметил ее «исключительно масштабный характер».

«Идею нельзя решить с помощью фирм-однодневок и всяких мошенников, которые хотят застолбить свой интерес и ничего не делать. С этим мы сталкивались. Идея прекрасная. Она будет рано или поздно реализована. Но на это потребуется время. На Мамзышьхе уникальные условия. Это моя большая мечта. Я несколько раз туда поднимался. Конечно, горнолыжный курорт там напрашивается. Я абсолютно уверен в том, что он там будет создан. Это очень подходящее место. Но это могут сделать ответственные люди с помощью ответственного государства», - цитирует Аслана Бжания «Апсадгыл-инфо» .

Гора Мамзышха находится в 6 километрах восточнее от города Гагры. Её высота - 1873 м над уровнем моря. Восемь месяцев в году гора покрыта снегом.

В начале XX века к вершине горы Мамзышьха была проложена фаэтонная дорога — извилистый серпантин длиной 30 километров, которую при советской власти почти всю покрыли асфальтом. На вершине планировалось создать горнолыжный курорт с канатной дорогой и гостиницами. Вдоль дороги на разных высотах устроены смотровые площадки.

Подробнее: https://apsadgil.info/news/society/aslan-bzhaniya

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