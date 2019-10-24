ШТАБ АДГУРА АРДЗИНБА ОБРАЩАЕТСЯ К ПАРТИИ «АМЦАХАРА» И КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ АСЛАНУ БЖАНИЯ ПРЕКРАТИТЬ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

«В последние дни в массовом порядке в списки членов участковых избирательных комиссий под давлением политической партии «Амцахара» вводятся новые лица, большинство из которых являются членами партии «Амцахара» и активными сторонниками кандидата в Президенты Аслана Бжания. На данный момент по всей стране выведено из состава избирательных комиссий около 80 человек, введено более 100», - сообщает штаб Ардзинба..

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ . Предвыборный штаб кандидата в президенты РА Адгура Ардзинба выступил с заявлением о ситуации в участковых избирательных комиссиях.

В заявлении обращается внимание на то, что «нареканий и жалоб на работу избирательных комиссий за весь период их деятельности не было ни разу. Более того, на текущий момент в Центральную избирательную комиссию не было подано ни одного обращения руководителей окружных и участковых комиссий о необходимости увеличения количества членов комиссий».

В штабе считают, что, поскольку 22 марта проводятся повторные выборы президента, «согласно действующему законодательству, они должны быть проведены тем же составом избирательных комиссий, который был и в 2019 году, кроме обоснованных случаев».

«Считаем, что данные действия несут прямую угрозу законному процессу проведения справедливых выборов, ведут к дестабилизации общественно-политической ситуации и могут привести к гражданскому противостоянию», - заявляет штаб кандидата в президенты Адгура Ардзинба.

Штаб обращается к политической партии «Амцахара» и кандидату в президенты Аслану Бжания «прекратить беспрецедентное давление на избирательные комиссии, вернуться в правовое русло и дать возможность провести выборы в спокойной обстановке».

Штаб также обращается к председателю Центральной избирательной комиссии Тамазу Гогия с требованием «взять ситуацию под контроль» и призывает окружные избирательные комиссии «ответственно подойти к подготовке ко дню голосования и не способствовать нагнетанию ситуации».