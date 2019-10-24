АСЛАН БЖАНИЯ: "САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ СТОИТ ПЕРЕД НАШЕЙ КОМАНДОЙ - ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

"Самая главная задача, которая стоит перед нашей командой - это укрепление государственности. Наше неокрепшее государство в последнее время, к большому сожалению, подвергалось ещё большей деструкции со стороны непрофессионалов и безответственных политиков. Такое было, такое имеет место быть, такое происходит и по сей день. Поэтому очень важно, какого качества будет государственный аппарат, который призван и обязан управлять государством", - цитирует Бжания «Апсадгьыл-инфо».

Сухум. 19 марта 2020. Абхазия-Информ . Частые политические кризисы за последние годы тяжким бременем ложатся на плечи нашего неокрепшего государства, сказал Аслан Бжания, выступая на встрече перед жителями г. Гагра 18 марта.

Аслан Бжания отметил наличие высокого уровня преступности и коррупции, которые разъедают страну изнутри и лишают завтрашнего дня подрастающее поколение.

"Кто-то обирает свой народ бессовестным образом, прикрываясь красивыми идеями. Но этих кто-то слишком много развелось и их необходимо остановить. Преступный элемент и во власти, и вне власти распоясался. Многие из них поверили в то, что центр силы – это они, и они дальше будут управлять страной. Могу сказать, что это глубочайшее заблуждение. Если народ Абхазии доверит нам свою судьбу, мы будем служить ему и в кротчайшее время покажем, что в этом доме хозяин народ и его законы, а не отдельно взятые личности с сомнительной репутацией", - заявил Аслан Бжания.

Он считает, что в кратчайшее время можно изменить уровень доверия к правоохранительным органам, к власти и тем институтам, которые формируют лицо государства.

Аслан Бжания напомнил, что после признания независимости Абхазии и до 2014 года в стране шли положительные процессы, которые способствовали последовательному решению социальных проблем.

"Интенсивность правильных дел сократилась с 2014 года. Мы имеем субъективные причины произошедшего. Не хватило знаний, умений и желания у тех, кто управлял Абхазией в последнее время. Это имеет отношение к высшему руководству и отдельным руководителям министерств и ведомств. Даже в этом Кабинете министров есть отдельные руководители, работа которых заслуживает положительной оценки. Но таких меньшинство", - отметил Бжания.

"Проблемы, стоящие перед нами, должны быть решены и будут решены исходя из возможности нашего государства. Я очень серьёзно рассчитываю на помощь наших друзей из Российской Федерации. Они серьезным образом озабочены теми негативными процессами и тенденциями, которые обозначились в Абхазии. Я абсолютно уверен в том, что мы получим конкретную и адресную помощь для решения этих задач", - сказал Аслан Бжания.

Он заявил, что Абхазия станет территорией, где гражданин будет чувствовать себя хозяином положения.

"Мы избавим страну от паразитов и преступников, которые мешают ей развиваться. Но мы не собираемся строить полицейское государство. Мы собираемся строить правовое государство. Права человека будут обеспечены возможностью нашего государства и мерами государственного принуждения. Наряду с ужесточением мер по борьбе с преступностью, некоторые положения и статьи УК могут быть декриминализированы в отношении лиц, совершивших преступления по неосторожности, ветеранов войны. Меры наказания могут быть смягчены, но здесь нужен индивидуальный подход. Нас интересует судьба каждого гражданина нашей страны. Независимо от того, совершил он преступление, или нет. Наказание должно соответствовать масштабу содеянного - не меньше и не больше. И при этом Абхазское государство будет проявлять гуманизм там, где это будет уместно и законно", - заявил Аслан Бжания.

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